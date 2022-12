Sản xuất nông nghiệp 2023: Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, tiếp đà tăng trưởng

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) toàn tỉnh ước đạt trên 13.828 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5% so với 2021; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích ước đạt trên 96 triệu đồng/ha; tổng sản lượng lương thực đạt trên 61,8 vạn tấn; tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 53% giá trị sản xuất nông nghiệp… Sản xuất lúa vụ xuân và hè thu đạt kết quả khá; trong đó, năng suất lúa vụ xuân đạt 55,99 tạ/ha; vụ hè thu đạt 50,27 tạ/ha; các cây trồng cạn, rau màu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, các mô hình dồn điền, đổi thửa, tập trung ruộng đất phát triển mạnh, cho hiệu quả rõ nét, tạo phong trào lan tỏa và được Nhân dân đồng tình cao. Đến nay, tổng diện tích dồn điền đổi thửa, tích tụ toàn tỉnh đạt trên 6.336 ha (tăng thêm trên 1.960 ha so với năm 2021). Tình hình chăn nuôi cơ bản phát triển tốt, các địa phương đã kiểm soát an toàn các ổ dịch phát sinh, tăng tỷ lệ chăn nuôi lợn hình thức trang trại (trên 60% tổng đàn). Tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 55.000 tấn…