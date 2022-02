Tết vui hơn ở những xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, niềm vui của người dân các xã: Tượng Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Nam Điền (Thạch Hà, Hà Tĩnh) càng nhân đôi khi địa phương đạt các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Sau nhiều năm xa quê, anh Đinh Văn Duẩn (thôn Hà Thanh, Tượng Sơn) ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương.

Đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã ký quyết định công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu năm 2021.

Trong số đó, Thạch Hà có thêm 4 địa phương được công nhận, xã Tượng Sơn là đơn vị duy nhất đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 xã: Thạch Đài, Thạch Xuân, Nam Điền đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đường về thôn Hà Thanh (Tượng Sơn) hôm nay.

Sau bao năm xa quê, anh Đinh Văn Duẩn (thôn Hà Thanh, Tượng Sơn) mới có dịp trở về đoàn tụ với gia đình vào dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

“Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. 22 năm xa quê, tôi vẫn thường xuyên theo dõi sự đổi thay của quê hương qua các phương tiện truyền thông và rất mừng khi Tượng Sơn là điểm sáng về xây dựng NTM. Vậy mà, khi trực tiếp đặt chân về nơi chôn rau cắt rốn, tôi vẫn hết sức ngỡ ngàng. Đường làng được rải nhựa hoàn toàn, ngõ xóm xanh sạch đẹp, hàng cây xanh xung quanh được cắt tỉa cẩn thận, người dân tham gia giao thông có ý thức hơn. Tượng Sơn thực sự là miền quê đáng sống", anh Duẩn không giấu được niềm tự hào.

Đại gia đình nhà anh Duẩn sum vầy vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Cùng chung niềm vui với anh Duẩn, chị Đinh Thị Thanh Xuân (chị gái anh Duẩn - hiện sinh sống ở miền Nam) ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương. “Nếu không có người ra đón, tôi không thể nhận ra đường về quê mình, sạch, đẹp và văn minh quá. Tết đến xuân về, đường sá sạch sẽ, nhiều cổng nhà được xây mới, nhà nào cũng gắn đèn nháy, cờ hiệu khiến khung cảnh làng quê trước đây trở nên lung linh”, chị Xuân chia sẻ.

Năm nay thực sự là cái Tết đáng nhớ đối với đại gia đình anh Duẩn, chị Xuân mà còn là dấu mốc không thể nào quên đối với người dân Tượng Sơn. Để chuẩn bị đón Tết, người dân trong xã vận động nhau cùng dọn dẹp đường làng ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh chung. Ai nấy đều không giấu được sự vui mừng trước đổi thay của làng quê. Không khí càng thêm rộn ràng.

Đường làng, ngõ xóm ở Thạch Đài trong những ngày tết Nhâm Dần.

Trong khi đó, câu chuyện đầu năm mới của nhiều gia đình tại thôn Liên Hương (xã Thạch Đài) cũng trở nên rôm rả.

Với ông Đặng Đình Bảy (thôn Liên Hương) sự chuyển mình của quê hương trở nên hết sức ý nghĩa đặc biệt là khi tết đến, xuân về.

“NTM nâng cao không chỉ làm đổi thay bộ mặt làng quê, giúp dân ổn định cuộc sống mà còn nâng cao ý thức của mỗi gia đình ở Thạch Đài. Quê hương được “thay áo mới”, chúng tôi vui vì đời con, đời cháu mình có được cuộc sống ấm no, văn minh và tiến bộ hơn thế hệ đi trước. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trên địa bàn không xảy ra tình trạng gây rối, đánh bạc, tai nạn giao thông...”, ông Bảy phấn khởi.

Với ông Đặng Đình Bảy (thôn Liên Hương, xã Thạch Đài) sự chuyển mình của quê hương trở nên hết sức ý nghĩa đặc biệt là khi tết đến, xuân về.

Chủ tịch UBND xã Thạch Đài Trương Quang Anh cho biết: “Để về đích NTM nâng cao vào năm 2021, ngay từ đầu năm, xã đã tập trung xây dựng tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu và môi trường.

Hiện, tất cả 9/9 thôn đều đạt khu dân cư kiểu mẫu và chỉ tính riêng trong năm 2021, toàn xã có thêm 5 khu dân cư kiểu mẫu. Bên cạnh đó, xã còn tích cực hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn, thành lập mới 2 mô hình sản xuất tập trung”.

Về đích NTM nâng cao, cuộc sống của người dân Thạch Đài ngày càng tiến bộ, văn minh hơn trước.

Nhìn lại thành quả của những ngày đoàn kết chung sức làm đẹp thôn xóm, người dân trên các xã vừa đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc. Năm qua, dù tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân, tuy nhiên với quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đoàn kết, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Thạch Hà đã thu về quả ngọt.

Đó là niềm vui, động lực để Đảng bộ và Nhân dân các địa phương ở Thạch Hà tiếp tục phấn đấu trên chặng đường mới.

