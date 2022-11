UBND tỉnh chỉ thị về việc ra quân làm thuỷ lợi phục vụ sản xuất năm 2023

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc ra quân làm thuỷ lợi phục vụ sản xuất năm 2023.

Ra quân tập trung ruộng đất phục vụ sản xuất vụ xuân 2023 ở Đức Thọ.

Chỉ thị nêu rõ, 2022 là năm cuối của một chu kỳ La Nina (nền nhiệt độ thấp, nắng nóng ít, mưa nhiều hơn). Nhìn chung, thời tiết thủy văn trong các tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh diễn ra khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 dự báo thời tiết có những bất lợi, khó lường; không khí lạnh xuất hiện sớm, khô và ít mưa; lượng mưa có xu thế giảm so với trung bình nhiều năm. Hiện nay, các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đạt dung tích thiết kế, một số hồ chứa lớn đạt dung tích mới đạt 75 đến 80% dung tích thiết kế.

Ngoài ra, do các công trình thủy lợi đã được đưa vào sử dụng nhiều năm, một số công trình bị hư hỏng, xuống cấp; một số hệ thống công trình tưới, tiêu bị sạt lở, bồi lấp do mưa lũ, mất an toàn công trình, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng lớn đến công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất, dân sinh.

Để đảm bảo an toàn công trình và chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam và Bắc Hà Tĩnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan phát động phong trào toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, kịp thời phục vụ sản xuất, dân sinh, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 20/11/2022 đến ngày 31/1/2023.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi do địa phương quản lý. Huy động toàn dân ra quân nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tưới, kênh dẫn các hồ đập, trạm bơm; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng cho việc làm đất vụ Xuân, tránh thất thoát nguồn nước; huy động nguồn lực tổ chức duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn công trình, an toàn cấp nước để phục vụ sản xuất, dân sinh năm 2023; tập trung đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2022 hoàn thành theo kế hoạch được giao để kịp thời phục vụ sản xuất.

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam và Bắc Hà Tĩnh thành lập ban chỉ đạo, tổ chức khảo sát, tính toán, phân chia khối lượng các hạng mục công trình cần sửa chữa, nạo vét, nâng cấp do đơn vị quản lý để huy động nhân lực của công ty và các địa phương hưởng lợi, tập trung tu bổ, sửa chữa, nạo vét kịp thời. Cân đối nguồn nước các công trình thủy lợi do đơn vị mình quản lý, dự báo khả năng đảm bảo tưới ổn định để thông báo cho các địa phương chủ động bố trí kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2023.

Đối với các công trình đang thi công sửa chữa, nâng cấp: chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thi công hoàn thành đưa vào sử dụng; phối hợp với các chủ đập (đơn vị trực tiếp quản lý khai thác công trình) và chính quyền địa phương nơi có công trình đang triển khai thi công tính toán cân đối nguồn nước và có giải pháp điều tiết nguồn nước trong hồ phù hợp để vừa đảm bảo tổ chức thi công công trình, vừa đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

Kinh phí tổ chức thực hiện chiến dịch ra quân chủ yếu là huy động Nhân dân đóng góp ngày công, phần còn lại được hỗ trợ từ kinh phí sửa chữa thường xuyên trong nguồn vốn cấp bù sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, nguồn kinh phí do dân đóng góp từ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng và các nguồn vốn khác của cấp huyện, xã và doanh nghiệp huy động.

Các sở, ban, ngành liên quan; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở NN&PTNT tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các nội dung trên; theo dõi, phản ánh, đưa tin kịp thời.

Đề nghị ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn cấp tỉnh tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên các cấp tích cực tham gia hoạt động ra quân làm thuỷ lợi góp phần đem lại hiệu quả thiết thực.

Giao Sở NN&PTNT kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện; tổng hợp kết quả và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2023.

