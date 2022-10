Xả tràn điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ từ 16h chiều nay

Trước dự báo Hà Tĩnh sẽ có mưa to vào những ngày tới với tổng lượng mưa có thể lên tới 200mm, đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) sẽ vận hành điều tiết qua tràn xả lũ Dốc Miếu với lưu lượng 10 – 100 m3/giây từ 16h chiều nay (8/10).

Trước dự báo có mưa lớn, hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sẽ vận hành điều tiết nước.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường cho hay: Lúc 7h ngày 8/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 27,69/32,5m, tương đương dung tích 217/345 triệu m3. Lưu lượng điều tiết qua cống 14 m3/s. Lượng mưa khu vực Kể Gỗ từ 7h ngày 7/10 - 7h ngày 8/10 là 21 mm.

Căn cứ theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9 - 11/10, khu vực Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa các khu vực phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm và thực hiện quy trình vận hành, điều tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị quản lý sẽ chủ động điều tiết mực nước hồ Kẻ Gỗ để đón lũ, giảm ngập lụt cho vùng hạ du.

Việc vận hành điều tiết mực nước hồ Kẻ Gỗ thông qua tràn xả lũ Dốc Miếu với lưu lượng từ 10 – 100 m3/s, thời gian bắt đầu từ 16h chiều nay (8/10). Nước sẽ được xả qua 2 cửa tràn Dốc Miếu, độ mở từ 15 – 120 cm.

Thời điểm kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết, mực nước hồ và sẽ có thông báo sau.

Hồ Kẻ Gỗ sẽ vận hành điều tiết nước từ 16h chiều nay (8/10). Ảnh tư liệu

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống, thông báo và hướng dẫn đến tận người dân được biết, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh trường hợp bất cẩn, mất an toàn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ Kẻ Gỗ.

Văn Đức