Chị em Hà Tĩnh không tiếc tiền sắm hoa mận rừng chơi tết

Trong khi hoa đào, hoa mai chưa xuống phố thì những cành hoa mận rừng trông giống “củi khô” đang hút khách mua về đón tết sớm.

Đứng ngắm cành mận cổ mua với giá 800.000 đồng từ 1 tuần trước, chị Lê Thuý (xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ, vài năm trở lại đây, cứ mỗi độ tết đến, bên cạnh đào quất, nhà chị lại cắm một bình hoa mận trong phòng khách tạo không khí xuân.

Những cánh hoa mận đẹp tinh khôi được chưng trong không gian phòng khách của gia đình chị Thuý.

“Nhìn giống cành củi khô thế thôi nhưng cắm vào nước chỉ mới vài hôm đã chi chít nụ, hoa bung nở trắng xóa, rất đẹp mắt. Màu trắng tinh khiết của hoa mận mang vẻ đẹp của núi rừng, nhẹ nhàng đơn sơ mà sang trọng. Cận tết, tôi sẽ đặt thêm cành to, hy vọng lúc ấy sẽ lựa cành có cả lộc non, hoa và quả để năm mới gặp nhiều may mắn” - chị Thúy tấm tắc nói.

Còn chị Trương Thị Thanh Huyền (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), đây là lần đầu tiên chị biết đến thú vui này. Chị Huyền chia sẻ: “Năm nay, lướt mạng xã hội thấy chị em “mách nước” nhau chơi mận rừng, tôi mua ngay một cành trị giá 400.000 đồng. Lúc mới cắm, nó khẳng khiu và đen đúa, nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, tôi lại nhìn thấy cành hoa thay đổi một chút, nụ bắt đầu to hơn, căng hơn và chỉ ít hôm là bừng sáng góc phòng”.

Cành hoa mận có thể chơi được cả tháng nên được người tiêu dùng ưa chuộng

Cùng sở hữu sở thích cắm hoa mận rừng chưng tết, chị Nguyễn Thanh Tâm (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chị đã đặt hàng từ lâu mới được cành mận thế cong khá điệu đà với giá 500.000 đồng. Ban đầu nó khẳng khiu như cành củi nhưng sau vài hôm hoa nở trắng ngần khiến ai cũng trầm trồ. Mận chơi rất dài, tận 1 - 2 tháng mới hết hoa. Sau khi ra hoa thì cành ra lá rồi đến quả non. Cành mận cắm trong bình gốm mộc là đẹp nhất”.

“Đào có vẻ đẹp riêng của đào, mận cũng vậy. Song nhiều năm chơi đào rừng mãi cũng chán nên năm nay tôi chuyển sang mận cổ để thay đổi không khí”, chị Trần Kim Thu (thị trấn Thạch Hà) chia sẻ.

Cành hoa mận của chị Nguyễn Thanh Tâm bắt đầu bung nụ.

Chính sự hoang dã, tự nhiên nơi núi rừng của những bông mận trắng muốt đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt, làm xiêu lòng người yêu hoa và sành “chơi” hoa.

Theo chị em, nên chọn các cành mận có các nhánh nhỏ giống san hô và có nhiều mắt nhọn trong đó có nụ hoa và lá. Thân càng rêu mốc cổ kính hoặc có cây tầm gửi, lan rừng sống dựa vào thì càng đẹp, bởi đây là những cây có tuổi đời lâu năm và sống ở những vùng khí hậu lạnh.

Rêu phong phủ kín cành mận tạo nên nét cổ kính thời gian.

Chị Nguyễn Thị Diễm - quản lí cửa hàng Hoa Mộc (TP Hà Tĩnh) cho hay, dịp cận tết này, ngoài đào rừng, nhiều người khá tò mò với những cành hoa mận rừng.

“Rất nhiều người đặt mua mận rừng vì thấy lạ, độc đáo. Hoa mận cổ giá thường ở mức 250.000 - 600.000 đồng/cành, những cành to đẹp giá dao động từ 1-3 triệu đồng/cành”, chị Diễm chia sẻ.

Theo chị Diễm, hoa mận rừng được chị nhập từ nhiều nơi như Lạng Sơn, Sa Pa, Lai Châu. Ở vùng núi cao, hoa mận luôn có cánh dày, to, tròn, nhiều dáng thế đẹp, cổ kính lâu năm.

Hoa mận e ấp, trắng tinh khôi.

Anh Nguyễn Anh Dũng (ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Ngay từ tháng 11 âm lịch, anh đã đến các mối hoa khắp các bản làng Tây Bắc. Ở đây, mận cổ được người dân trồng rất nhiều. Cây già cỗi cho ít quả thì dân bản chặt bán trồng cây mới”.

“Tuy còn vài tuần nữa mới tới tết nhưng khách mua mận rừng khá nhiều. Hoa mận khá mới, tôi không ngờ lại đắt hàng đến vậy”, anh Dũng nói thêm.

Xuất hiện trên thị trường hoa tết vài năm nay, song phải đến dịp Tết Nguyên đán 2022 này, những cành hoa mận cổ rêu phong mới thực sự tạo nên cơn sốt ở Hà Tĩnh

Vẻ đẹp tao nhã của hoa mận trắng như khiến lòng người dịu lại và bình yên sau những bộn bề lo toan của cuộc sống

Theo anh Nguyễn Anh Dũng, nếu muốn hoa nở nhanh, bông to thì nên cắm bằng nước ấm và nghiền thêm một ít thuốc B1.

Nhiều người còn đặt bình cạnh cửa sổ có nắng để hoa nhanh nở hơn. Để cành mận rừng sống lâu và hút nước khoẻ thì trước khi đem về gốc phải được cắt vát, đốt cháy. Người tiêu dùng nên thường xuyên thay nước, vệ sinh bình cắm,...

Cẩm Hoà