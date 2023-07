Muôn ngàn trái tim hướng về Đồng Lộc

Tối nay (22/7), vào lúc 20h, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc diễn ra chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm” do Báo Nhân dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Xe chưa qua nhà không tiếc”; “Máu có thể đổ, đường không thể tắc”; “Thênh thang đường mới”. Chương I tái hiện chiến tích của Làng K130 với bản hùng ca “Xe chưa qua, nhà không tiếc”. Chương II là những câu chuyện về một thời chiến đấu anh hùng, về sự hy sinh của 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc. Chương III là hình ảnh Hà Tĩnh bước đến thời kỳ đổi mới với các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, tăng gia sản xuất, chung tay xây dựng và phát triển quê hương. Với các tiết mục được dàn dựng công phu, do các ca sỹ, nghệ sỹ thành danh trên cả nước biểu diễn, chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm” hứa hẹn để lại trong lòng khán giả nhiều xúc cảm, ấn tượng sâu sắc, là dịp để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa cho các tầng lớp nhân dân.