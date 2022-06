Với người dân cả nước nói chung và các thế hệ cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh nói riêng, niềm kính yêu dành cho vị lãnh tụ của dân tộc luôn son sắt trong tim và những lời căn dặn của Bác Hồ mãi là “kim chỉ nam”, là động lực để mỗi người không ngừng phấn đấu với tấm lòng kính yêu vô hạn: “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/ Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”(*).

Suốt cả cuộc đời, tôi luôn cảm thấy may mắn và tự hào khi có tới 4 lần được gặp Bác. Lần đầu tiên là vào 15/6/1957 - ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; những lần sau đó, khi tôi là ĐBQH khóa III (1964-1971) cùng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh ra Trung ương tham dự các cuộc họp. Lần nào được gặp Bác cũng đáng nhớ nhưng xúc động nhất là lần đầu tiên khi Bác về thăm Hà Tĩnh. Khi đó tôi đang là Trưởng Công an huyện Thạch Hà, được phân công nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trên quốc lộ 1, từ địa phận Thạch Hà vào TX Hà Tĩnh để đón Bác và phái đoàn Trung ương. Xúc động nhất là bởi, không chỉ bản thân tôi mà toàn thể Nhân dân Hà Tĩnh trải qua bao ngày mong mỏi, lần đầu tiên được đón Bác về thăm, được nghe lời Người ân cần dặn dò, chỉ bảo. Lần thứ 2 được gặp Bác khiến tôi càng thêm kính yêu Người và ghi nhớ mãi là vào tháng 4/1966, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh được Bác đón tiếp tại Phủ Chủ tịch. Hôm đó, tôi vinh dự được cử làm người đại diện cho đoàn thưa chuyện với Bác về tình hình của tỉnh nhà…