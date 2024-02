Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác hải sản trái phép

Trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác hải sản trái phép.

Thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới vùng biển và chống khai thác IUU trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 18 - 21/2, trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 5 tàu giã cào với 29 thuyền viên có hành vi đánh bắt, khai thác hải sản trái phép trên biển.

Bắt tàu cá mang biển kiểm soát NA-99926TS do ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1993) làm chủ phương tiện.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 35 phút, ngày 18/2, tại vùng biển Nghi Xuân, cách bờ khoảng 8 hải lý, lực lượng tuần tra đã phát hiện bắt giữ 2 tàu cá mang biển kiểm soát NA-99926TS do ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1993) làm chủ phương tiện và tàu cá mang số hiệu NA-99928TS do ông Nguyễn Đình Hùng (SN 1973) làm chủ phương tiện. Trên 2 tàu này còn có 16 thuyền viên khác đều trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Bắt tàu cá mang biển kiểm soát HT-90356TS do ông Bùi Quang Dũng (SN 1978) làm chủ phương tiện.

Lúc 19 giờ 41 phút ngày 18/2, tại vùng biển huyện Cẩm Xuyên, cách bờ khoảng 9 hải lý, lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ tàu cá mang biển kiểm soát HT-90356TS do ông Bùi Quang Dũng (SN 1978) làm chủ phương tiện, trên tàu còn có 4 thuyền viên khác đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.

Bắt giữ 2 tàu cá tỉnh Nghệ An mang biển kiểm soát: NA-94252TS và NA-80215TS.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, vào khoảng 10 giờ ngày 19/2, tại vùng biển Lộc Hà, cách bờ khoảng 8 hải lý, lực lượng tuần tra đã phát hiện bắt thêm 2 tàu cá tỉnh Nghệ An, mang biển kiểm soát NA-94252TS do ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1977) điều khiển và tàu cá NA-80215TS do ông Trần Hưng Bình (SN 1988) làm chủ phương tiện. Trên 2 tàu cá còn có 4 thuyền viên khác đều trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Video: Lực lượng BĐBP bắt giữ tàu vi phạm.

Các vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Mạnh