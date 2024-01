Chưa mãn hạn thử thách vẫn... ngồi vào chiếu bạc

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hiến (SN 1980, trú tại thôn Khe Giao 2, xã Ngọc Sơn) về tội đánh bạc.

Ngày 3/1/2024, khi tuần tra đến địa bàn thôn Khe Giao 2, Công an xã Ngọc Sơn phát hiện tại nhà riêng của Nguyễn Thu Hiến có một số đối tượng đang có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thu Hiến.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng gồm: Nguyễn Thu Hiến (SN 1980), Lâm Đức Hồng (SN 1978) đều trú tại thôn Khe Giao 2, xã Ngọc Sơn; Nguyễn Thu Quân (SN 1992, trú tại thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc); Phạm Đình Niên (SN 1997, trú thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) đang thực hiện hành vi đánh bạc.

Lực lượng công an đã thu giữ tại chiếu bạc tổng số tiền 2.215.000 đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Ngày 18/1/2024, Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hiến (SN 1980, trú tại thôn Khe Giao 2, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) về tội đánh bạc; xử lý vi phạm đối với Nguyễn Thu Quân, Lâm Đức Hồng, Phạm Đình Niên về hành vi đánh bạc.

Được biết, trước đó, ngày 25/7/2022, TAND tỉnh Hà Tĩnh ra bản án số 86/HSPT đối với Nguyễn Thu Hiến về hành vi đánh bạc với mức án 7 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 14 tháng về tội đánh bạc.

Mặc dù đã được chính quyền địa phương, lực lượng công an thường xuyên quan tâm, giáo dục, nhắc nhở, tuy nhiên, Nguyễn Thu Hiến vẫn tiếp tục tái phạm.

