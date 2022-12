Công an Hà Tĩnh kiên quyết đấu tranh với tội phạm về pháo nổ

Trước tình hình mua bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã và đang tập trung đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo bình yên, an toàn cho Nhân dân.

Vào hồi 6h30 ngày 16/11, tại km558+200 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, trong quá trình kiểm tra ô tô khách mang BKS 19B-01200 do Lều Văn Giang (SN 1980, trú xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, tổ công tác của Phòng CSGT (Công an tỉnh) phát hiện 104 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 166,4kg. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Anh điều tra, làm rõ.

Bà Nguyễn Thị Nú và Đoàn Thị Hồng Hạnh cùng 559 hộp pháo bị thu giữ. (Ảnh: Nga Nguyễn - Sỹ Quý).

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, Công an huyện Hương Sơn vận động bà Nguyễn Thị Nú (SN 1958, trú tại TDP 1, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) tự nguyện giao nộp 1 hộp pháo 12 quả. Tuy nhiên, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện xác định tại nơi ở của bà này còn cất giấu số lượng pháo rất lớn. Đến 12h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nú, phát hiện 559 hộp pháo nổ có trọng lượng 830kg.

Qua đấu tranh, bà Nú khai nhận, số pháo nói trên do con gái của bà là Đoàn Thị Hồng Hạnh (SN 1995, trú cùng địa chỉ) mua lại của một người khác với giá 240 triệu đồng để bán kiếm lời. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo luật định.

Lực lượng Công an huyện Hương Khê phát hiện Nguyễn Văn Bằng và Trần Huy Hoàng vận chuyển pháo từ TP Hồ Chí Minh về Hương Khê.

Ngoài 2 vụ nói trên, các vụ án điển hình về pháo trong thời gian qua có thể kể đến như: Công an huyện Hương Khê phát hiện Trần Huy Hoàng (SN 1983, trú tại xã Hương Đô, Hương Khê) và Nguyễn Văn Bằng (SN 1974, trú thị trấn Hương Khê) vận chuyển 30,2kg pháo nổ từ TP Hồ Chí Minh về địa bàn (huyện Hương Khê) vào ngày 3/9/2022; Đồn Biên phòng Bản Giàng phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt giữ Trương Ngọc Thứ (SN 1985, trú tại xã Hương Liên, Hương Khê) vận chuyển trái phép 169 hộp pháo có trọng lượng 200kg vào ngày 9/8/2022...

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ từ vụ vận chuyển 30,2 kg pháo nổ từ TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đến huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ Công an Hà Tĩnh, từ ngày 15/2 đến 24/11, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ/20 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ 1.440,3 kg pháo; khởi tố 4 vụ/6 bị can, xử lý hành chính 9 vụ/12 đối tượng.

Thiếu tá Phạm Đình Sang - Đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh) thông tin: Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo ngày càng tinh vi. Sau Tết Nguyên đán, các đối tượng đã mua bán, tập kết pháo về cất giấu pháo ở nhiều vị trí khác nhau, chờ dịp cuối năm “tuồn” ra thị trường. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng mua pháo vào nhiều thời điểm trong năm để bán vào dịp cận tết.

Đáng nói, trong năm 2022, xuất hiện loại đối tượng sử dụng tài khoản facebook ảo cùng sim rác, lên các nhóm mua bán pháo để đăng nội dung quảng cáo sản phẩm dù không có “hàng”. Mục đích của các đối tượng này là nhắm tới những người có nhu cầu mua pháo bán lại kiếm lời để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được tiền từ người mua, những tài khoản ảo rao bán pháo trên mạng xã hội sẽ khóa hòng “chặt đứt” liên lạc.

N.V.K (SN 1996, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) đã lên mạng tìm hiểu cách chế tạo, đặt mua các loại vật liệu chế tạo pháo rồi về chế tạo pháo nổ, rao bán trên mạng xã hội.

Ngoài ra, qua công tác đấu tranh của lực lượng chức năng cho thấy, đối tượng vi phạm về pháo phần lớn ở độ tuổi thanh, thiếu niên, học sinh (từ 15-30 tuổi). Đáng lo ngại, các em học sinh sử dụng pháo trái phép và tự chế tạo pháo thông qua các clip hướng dẫn trên mạng.

Thực tế cho thấy, những năm qua, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc tự chế pháo ở lứa tuổi học đường (chủ yếu là học sinh ở cấp THCS, THPT). Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng các em mà còn kéo theo hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT.

Để hạn chế thấp nhất việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, Công an Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023; trong đó, đợt 1 tập trung cho giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo kế hoạch, đơn vị chức năng tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện; tăng cường tuần tra, kiểm soát; phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo.

Phạm Văn Phong (SN 2001, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Đồng Phúc Đức (SN 1993) và Hoàng Đình Hải (SN 1993, cùng trú xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh) bị TAND huyện Kỳ Anh tuyên phạt tổng mức án 37 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” (pháo) vào tháng 6/2022.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: “Lực lượng công an sẽ tích cực phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương vận động người dân nói không với buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường tập trung tuyên truyền cho học sinh về hậu quả từ việc tự chế pháo và quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm. Thành lập các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Ngoài ra, lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng như Viện KSND, TAND lựa chọn những vụ án liên quan tới hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép làm án điểm để đưa ra xét xử nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa.

Dương Vinh