Công an Hà Tĩnh phá vụ án giả cán bộ ngân hàng, lừa chiếm hơn 4,5 tỷ đồng

Do cần tiền để trả nợ, Phùng Hà Trang (SN 1985, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đã giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang (SN 1985) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố Phùng Hà Trang.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T. (SN 1982, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang (SN 1985, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 4.579.350.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 đến ngày 17/8/2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân, Phùng Hà Trang đã giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.

Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ, chụp ảnh gửi qua zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền. Trang cam kết sẽ chuyển trả tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.

Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD. Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD, tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị đơn vị phạt. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra, chị T. nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4.5 tỷ đồng.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 13/12/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ngày 5/2/2024, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; số điện thoại: 069.2928.312); hoặc qua đồng chí Nguyễn Văn Nam – điều tra viên, số điện thoại: 0942.801.555, để được giải quyết.

V.H