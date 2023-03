Công an Hương Sơn khởi tố đối tượng vận chuyển gần 100 kg pháo

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Hoàng Tiến (SN 1991, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu - Nghệ An) về hành vi “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Tiến (áo đen) cùng tang vật bị thu giữ.

Trước đó, Báo Hà Tĩnh đã thông tin: vào khoảng 15h30 ngày 15/2, trên tuyến QL8A (đoạn qua địa phận thôn Xuân Mai, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1/8 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh), Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô BKS Lào U2-3555 do Đ.T.S (SN 1991, trú tại xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Hương Sơn - Đức Thọ có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trên xe có Hoàng Tiến (SN 1991, trú tại xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An - là chủ xe) và H.T.T (SN 1995, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) là phụ xe.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên đang vận chuyển trái phép 82 hộp pháo (81 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả và 1 quả pháo hoa nổ - pháo dừa).

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển lượng lớn pháo nổ Đối tượng Hoàng Tiến khai nhận, số pháo nổ trên được mua ở Lào đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Trong lúc đối tượng đang vận chuyển từ Hà Tĩnh về Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Tiến thừa nhận mua số pháo trên tại Lào, đưa về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Kết quả giám định tổng số pháo nói trên có trọng lượng là 98 kg.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Đ