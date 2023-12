Hơn 400 cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh được trang bị kiến thức pháp luật

Hoạt động tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sáng 12/12, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 400 cán bộ, giáo viên là đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp; trưởng, phó các phòng thuộc Sở GD&ĐT; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các phòng GD&ĐT, đại diện ban giám hiệu, giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân, Kinh tế - Pháp luật tại các trường THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo cáo viên Công an tỉnh thông tin về thực trạng và một số quy định pháp luật về an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao.

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nghe các báo cáo viên đến từ Công an tỉnh, Sở Tư pháp trình bày một số chuyên đề về: thực trạng và một số quy định pháp luật về an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao; một số quy định pháp luật liên quan đến tệ nạn ma túy, bóng cười, thuốc lá điện tử; vấn đề về bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn.

Đây là những thông tin, kiến thức quan trọng góp phần giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

Anh Thư