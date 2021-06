Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương liên quan vụ 43 ha “đất vàng”

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2).

Ông Nguyễn Thanh Trúc và ông Trần Thanh Liêm. Ảnh BCA

Theo cơ quan Công an: Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 6 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Danh tính các bị can được xác định gồm: Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 cá nhân khác về cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, các cá nhân trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha đất tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng Công ty 3-2 (vốn Tỉnh ủy Bình Dương chi phối) quản lý. Sau đó, Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc mua lại 43ha đất từ Tổng Công ty 3-2.

Trước đó, vụ án này từng được Bộ Công an ủy quyền cho Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra. Về sau, vụ án được chuyển về cho cơ quan CSĐT Bộ Công an và được bổ sung vào danh sách vụ án do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

