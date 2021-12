Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án

Năm 2021, Cục thi hành án dân sự (THADS) Hà Tĩnh đã thi hành xong 114,5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.

Sáng nay (10/12), Cục THADS Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến hoạt động THADS, nhưng với quyết tâm cao, các cơ quan THADS vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Các đơn vị đã thi hành xong 3.366 việc, đạt tỷ lệ 89,14% (giảm 553 việc so với năm 2020) và vượt 5,64% so với chỉ tiêu Tổng cục giao; thi hành xong 114,5 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 61,39% (tăng 18,3 tỷ đồng tương ứng 19,12% so với năm 2020) và vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 20,79%; xếp thứ 5 về tiền và thứ 7 về việc trên toàn quốc.

Các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, lựa chọn phương pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, quyết liệt tổ chức thi hành có hiệu quả. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, các vụ việc thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm, các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã tiếp nhận 69 đơn thư các loại. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan THADS là 13 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 56 đơn.

Chi Cục trưởng Chi Cục THADS huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Hữu Cương: Ngành nên quan tâm đến công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí đội ngũ chấp hành viên, kế toán... để nâng cao phẩm chất, năng lực và phong cách làm việc.

Tuy nhiên, công tác thi hành án vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: số việc, tiền, chuyển kỳ sau còn lớn (chuyển kỳ sau là 993 việc với số tiền trên 227,1 tỷ đồng, tăng 42 việc và trên 6 tỷ đồng so với năm 2020).

Công tác chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo đơn vị nhìn chung hiệu quả chưa đạt so với yêu cầu; vẫn còn tình trạng thiếu sót, vi phạm của chấp hành viên, công chức trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành. Đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS phát sinh nhiều.

Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Văn Đình Minh triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, Cục THADS tỉnh tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát và quyết liệt hơn; tập trung giải quyết có hiệu quả số án có điều kiện thi hành, hạn chế làm phát sinh việc thi hành án chuyển kỳ sau.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp; tăng cường, cũng cố mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoạt động THADS, phối hợp giải quyết có kết quả đối với các vụ việc trọng điểm, tránh việc tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành THADS tỉnh đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường đôn đốc, phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; nâng cao ý thức công vụ, đạo đức của cán bộ thi hành án. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS các cấp, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Văn Đình Minh về thành tích xuất sắc trong công tác năm từ 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao cờ thi đua cho Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hà Tĩnh.

Dịp này, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Văn Đình Minh cũng đã trao bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ THADS năm 2021.

