Nổ pháo trái phép, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Với hành vi sử dụng pháo trái phép, ông N.V.D. (SN 1975, xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Vào hồi 19h ngày 20/2, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Xuân Hội phát hiện ông N.V.D. (SN 1975, trú tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội) đang có hành vi sử dụng pháo hoa trái phép (loại do nước ngoài sản xuất) tại nhà riêng.

Lực lượng Công an xã đã lập biên bản và ông D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ điểm i, khoản 3, điều 11 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình, UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định số 885/QĐ-XPVPHC ngày 23/2/2024 xử phạt ông N.V.D. số tiền 7,5 triệu đồng vì có hành vi sử dụng pháo trái phép.

Đức Đồng