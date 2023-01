Sự thật về “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”

Tháng 5/2017, một tổ chức phản động được nhen nhóm thành lập trong nước có tên gọi là “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam”, gọi tắt là ECCV. Tổ chức này được hình thành theo sự chỉ đạo của “Hội thánh Tin lành đấng Christ” ở Mỹ, gọi tắt là UMCC (tổ chức phản động FULRO núp bóng đạo Tin lành).

Tháng 9/2019, do mâu thuẫn về quyền lợi, A Ga (đối tượng FULRO lưu vong ở Mỹ, một trong 3 đối tượng đứng đầu UMCC, hiện đang bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” đã tách khỏi “Hội thánh Tin lành đấng Christ”, đồng thời chỉ đạo những người từng tham gia “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” trước đây thành lập một tổ chức riêng để tiếp tục hoạt động chống phá.

Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên ông KĐệp và gia đình.

Tháng 9/2020, A Ga chính thức thay đổi logo và tên gọi của “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” thành “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, gọi tắt là CHPC. Đối tượng tự nhận mình làm người đại diện, đồng thời chỉ định nhân sự “Ban đại diện” tạm thời trong nước gồm 5 thành viên, do A Đảo (trú ở Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) làm “Giáo hội trưởng”.

Bề ngoài, “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là tổ chức sinh hoạt tôn giáo bình thường với các hoạt động hát thánh ca, chia sẻ kinh thánh và cầu nguyện. Tuy nhiên, bản chất của “Hội thánh Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên” chính là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

A Ga đã liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài khác như “Ủy ban cứu trợ người vượt biển” (BPSOS) của Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ, nhóm “Người Thượng đứng lên vì công lý” (MSFJ) của Y Quynh Bdăp ở Thái Lan.

Mục đích của tổ chức bất hợp pháp này là tập hợp tín đồ là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên liên kết với các nhóm Tin lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Nhà nước, đòi thành lập “nhà nước riêng, tôn giáo riêng” cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Tại Lâm Đồng, A Ga và số đối tượng trong tổ chức đã giao cho KĐệp (SN 1963, ngụ thôn 13, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) giữ chức vụ là Giáo hội phó “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.

Được “tổ chức” hứa hẹn và phong chức tước, KĐệp ra sức hoạt động nhằm lôi kéo nhiều người khác ở Lâm Đồng tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.

Năm 2020, trong lúc đi truyền đạo tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum), KĐệp quen biết với A Ga. Năm 2021, A Ga đã chủ động liên lạc với KĐệp để lôi kéo KĐệp tham gia cái gọi là “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” do y cầm đầu. Đối tượng này hứa hẹn mỗi tháng sẽ trả cho KĐệp 1 triệu đồng nên được KĐệp đồng ý.

Nhiệm vụ của KĐệp là lôi kéo người ở Lâm Đồng tham gia vào tổ chức bất hợp pháp của A Ga.

Từ tháng 3/2022, KĐệp được các đối tượng cầm đầu phong giữ chức Giáo hội phó “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.

Được phong chức tước và hứa hẹn trả tiền, KĐệp đã thuyết phục, vận động nhiều người tham gia vào tổ chức trên. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đồng thời bóc trần sự thật về “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” nên trên thực tế, những người KĐệp tiếp xúc, lôi kéo chưa ai chính thức nhận lời tham gia tổ chức này.

Từ khi tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, trung bình mỗi tháng, KĐệp sử dụng điện thoại 4 lần lạc với A Ga để nhận chỉ đạo, đồng thời tham gia các buổi thông công, nhóm họp trên các phần mềm của mạng Internet.

Chủ trì những buổi họp trên thường là A Ga, KĐệp, Y Nuen Ayun (Giáo hội trưởng). Tham gia các buổi thông công, nhóm họp còn có nhiều đối tượng cốt cán khác như Y Krễc Bya, Ama Guôn, Y Yun, Nay Y Blang (thư ký trưởng), A Đảo, Ama Jon, Ama Tuyên.

Quá trình tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, KĐệp đã trực tiếp tới các điểm nhóm như: Lơ On tại thôn 13, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh do KĐệp trực tiếp phụ trách; điểm nhóm tại thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh do KChìm phụ trách; điểm nhóm Bô Bê, xã Gia Bắc, huyện Di Linh do KPlong phụ trách; điểm nhóm tại thôn 4, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm do KGhên phụ trách; điểm nhóm Bon Rơm, xã NThol Hạ, huyện Đức Trọng do Kơ Sá Ha Bộ phụ trách.

Tại những điểm này, KĐệp dùng điện thoại chụp hình các hoạt động rồi gửi cho A Đảo qua phần mềm tin nhắn Messenger nhằm báo cáo thành tích về sự khuếch trương, mở rộng tổ chức.

Ngay khi phát hiện KĐệp đã “lạc lối”, lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo sự việc tới Ban Giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời giao các đội nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an huyện Di Linh và Phòng 5, Cục An ninh nội địa khẩn trương vào cuộc.

Lãnh đạo Phòng 5, Cục An ninh nội địa, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh đã trực tiếp làm việc với KĐệp, chỉ rõ bản chất của tổ chức này với những phương thức, thủ đoạn, hành vi lôi kéo bà con tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là vi phạm pháp luật.

Qua những buổi làm việc, KĐệp đã nhận ra bản chất thật của cái gọi là “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” do đối tượng A Ga cầm đầu nhằm phục vụ mưu đồ chính trị thâm độc.

Nhận thức rõ bản chất, từ bỏ ảo danh Giáo hội phó “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, nay ông KĐệp đã trở về với cuộc sống đời thường, hằng ngày hăng say lao động sản xuất, sống sum vầy bên gia đình, con cháu và đặt niềm tin vào tôn giáo thuần túy theo hệ phái Tin lành Thánh khiết (đã được Nhà nước cho đăng ký sinh hoạt).

