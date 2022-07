Thuê người dàn cảnh “bắt cóc” con để tống tiền… mẹ ruột

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) phá chuyên án, khởi tố 11 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến qua ví momo.