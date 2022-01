TP Hà Tĩnh có nữ Phó trưởng Công an xã đầu tiên

Trong số 2 đồng chí vừa được bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Thạch Bình thì Đại úy Trần Thị Thơ Mây (SN 1988) là nữ Phó trưởng Công an xã đầu tiên của TP Hà Tĩnh.

Thượng tá Bùi Đức Thuận - Phó trưởng Công an thành phố trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Ngày 21/1/2022, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 193/QĐ-CAT và Quyết định số 198/QĐ-CAT về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, 2 đồng chí: Thượng úy Nguyễn Sỹ Chiểu (SN 1990), là cán bộ Công an phường Trần Phú và Đại úy Trần Thị Thơ Mây (SN 1988), cán bộ Công an xã Thạch Bình giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Thạch Bình. Trong đó, Đại úy Trần Thị Thơ Mây là nữ Phó trưởng Công an xã đầu tiên trên địa bàn thành phố.

Được biết, thực hiện Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, sau hơn 2 năm được bố trí công an xã chính quy, lực lượng Công an xã Thạch Bình đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Hà Linh