Trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy trên địa bàn Hương Khê

Từ đầu năm 2021 lại nay, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đánh mạnh vào tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Toản (SN 1986, trú tại xóm 2, xã Hương Long, huyện Hương Khê) - bị bắt quả tang vào ngày 17/2/2021 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Hương Khê diễn ra khá phức tạp. Trong đó nổi lên là hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Các con nghiện thường mua ma túy sử dụng rồi kèm bán cho đối tượng khác để kiếm lời, từ đó dần dần trở thành các điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, một số đối tượng đi làm ăn xa về quê mang theo ma túy để sử dụng và bán lại. Những đối tượng này chỉ ở địa phương một thời gian ngắn, hoạt động không theo quy luật và có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi gây nhiều khó khăn trong công tác phát hiện, bắt giữ…

Nguyễn Đình Cương (SN 1991, ở tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê) cùng tang vật bị bắt giữ ngày 21/5/2021.

Trước tình hình đó, Công an huyện Hương Khê tăng cường bám nắm địa bàn, tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát và mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy.

Điển hình, ngày 13/5/2021, Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Giang tuần tra phát hiện Đinh Đức Duy (SN 1998, xã Hòa Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) tàng trữ trái phép 150 viên hồng phiến (16,2058 gam), 1,5664 gam hê-rô-in và 0,7676 gam ma túy dạng đá.

Gần đây nhất, vào ngày 21/5/2021, Công an Hương Khê đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), phối hợp với Công an Nghệ An, phá thành công chuyên án, bắt giữ: Nguyễn Đình Cương (SN 1991, ở tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê) và L.L.V. (SN 2003, ở tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê), thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 200 viên ma túy dạng hồng phiến, cùng một số tang vật khác.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê dẫn giải Nguyễn Văn Tường (SN 1975, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê - bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy) về nơi tạm giam - 3/2021.

Được biết, từ đầu năm 2021 lại nay, Công an huyện Hương Khê đã phát hiện, bắt quả tang 12 vụ/29 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (đã khởi tố 6 vụ/6 đối tượng), xử lý hành chính 16 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đẩy mạnh truy quét, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Hương Khê còn thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xuống cơ sở phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, tiến hành ký cam kết về phòng, chống ma túy cho hàng ngàn hộ dân và tổ chức 6 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia; vận động gia đình đưa 3 đối tượng có biểu hiện tâm thần, “ngáo đá” vào trung tâm cai nghiện.

Trần Mạnh Dũng (SN 1983, trú tại xã Hoà Hải), Bạch Đình Ước (SN 1986, trú tại thị trấn Hương Khê), Lê Dũng Lâm (SN 1980, trú tại xã Hương Bình) sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an Hương Khê phát hiện, bắt quả tang vào ngày 4/1/2021.

“Chúng tôi cũng đã phối hợp phát động các chiến dịch toàn dân tham gia phòng chống tội phạm ma túy, giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và khu dân cư lồng ghép với các hoạt động như: xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, dòng họ, giáo họ an ninh, văn hóa… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm thông qua hòm thư kín, đường dây nóng, nhằm kiềm chế, dần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Kim Khoa - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an Hương Khê) cho biết.

Mai Hoàng - Phan Lực