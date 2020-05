Trữ ma tuý trong nhà để dùng dần, nhận 7 năm tù

TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử Lê Hoài Nam (SN 1976, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà, Hương Sơn) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Hoài Nam tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30’ ngày 30/1/2020, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Trà và Công an xã Sơn Long phát hiện, bắt quả tang Lê Hoài Nam đang có hành vi tàng trữ trái phép 19,7942 gam Methamphetamine và 0,4716 gam Heroine tại nhà ở của mình nhằm mục đích để sử dụng.

Được biết, trước đó vào ngày 26/3/2014, Nam bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; ngày 27/01/2016, Nam bị TAND thị xã Hồng Lĩnh xử phạt 33 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong ngày 9/2/2018 (chưa được xóa án tích).

Tại phiên toà, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Lê Hoài Nam 7 năm tù giam.

Ánh Dương