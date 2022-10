Vô cớ đâm chết người khi bị vượt xe

Sau cuộc nhậu, Phan Thanh Tùng (SN 2002) trú xã Xuân Thành và Trần Đức Thắng (SN 2003) trú xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã vô cớ giết hại người đi đường, để rồi phải trả giá cho cuộc đời tuổi trẻ sau song sắt với bản án 33 năm tù và những ám ảnh tội lỗi…

Bị cáo Trần Đức Thắng (SN 2003, trú thôn Đông Biên, xã Xuân Hải).

Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh vào ngày cuối tháng 8/2022 khá đông người dự phiên xử Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng về tội “Giết người”. Phiên xử không chỉ có mặt người thân của hai bên: bị cáo, bị hại mà còn nhận được sự quan tâm của khá nhiều người, bởi đây là một vụ án khá “rúng động” vào thời điểm xẩy ra án mạng; diễn ra vào đêm khuya, trên quãng đường vắng, bị hại bị tước đoạt mạng sống chỉ vì một lý do đơn giản: chạy xe máy cùng chiều từ phía sau vượt qua xe máy của các hung thủ.

Tại phiên xử, dường như lo sợ trước những lời bàn tán, chỉ trích liên tiếp từ người nhà bị hại và nhiều người tham dự phiên tòa, Tùng và Thắng vội vàng nép bên cạnh các chiến sỹ công an. Bàn tay của 2 kẻ sát nhân run rẩy, đan chặt vào nhau, mặt cúi gằm xuống…

Nghe những diễn biến trong vụ án được kiểm sát viên công bố, người dự khán không khỏi bất ngờ. Tại thời điểm gây án, Tùng vừa tròn 20 và Thắng mới chỉ 19 tuổi, thế nhưng, cách thức cả 2 thực hiện tội ác theo các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá là vô cùng liều lĩnh, mất nhân tính.

Khoảng 22h tối 26/1/2022, khi Thắng đi xe máy chở Tùng trên đường tỉnh ĐT.547 (thuộc địa phận thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, Nghi Xuân) thì thấy anh T.V.C. (SN 1978, trú xã Xuân Yên, Nghi Xuân) chạy xe máy cùng chiều từ phía sau vượt qua. Bức xúc vì cho rằng, anh C. cố tình thách thức, khiêu khích mình nên Tùng giục Thắng nhấn ga đuổi theo.

Bị cáo Phan Thanh Tùng (SN 2002, trú thôn Thành Vân, xã Xuân Thành).

Khi đuổi kịp anh C., Tùng ngồi sau rút dao đã mang sẵn từ trước uy hiếp, đe dọa đối phương phải dừng lại. Dù anh C. đã xin lỗi nhưng Tùng vẫn đánh, đồng thời cầm dao nhọn đâm nạn nhân tử vong. Ngày 27/1/2022, cả 2 đã lần lượt đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố các tài liệu, chứng cứ trong vụ án bằng hình ảnh. Chứng kiến các hình ảnh về hiện trường, vật chứng và từng lời khai, 2 kẻ phạm tội chỉ biết cúi mặt, lảng tránh.

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa nhận định: “Không hiếm gặp những vụ án giết người mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Tuy nhiên, trong vụ án này, giữa các bị cáo và bị hại không hề quen biết, chưa từng nói chuyện và việc cầm dao đâm nạn nhân chỉ vì… nghĩ rằng, mình bị khinh thường, qua mặt là hành vi hết sức manh động, mất nhân tính. Bên cạnh đó, dù nạn nhân đã lên tiếng xin lỗi, tránh va chạm nhưng các bị cáo vẫn thực hiện hành vi đến cùng”.

Suốt quá trình xét hỏi, Tùng và Thắng thừa nhận, đêm xảy ra án mạng, cả 2 tham gia tiệc tất niên với bạn bè và có uống rượu. Sẵn hơi men trong người nên không kiềm chế được bản thân.

“Sau khi gây án, bị cáo và Thắng đều hoảng loạn. Trong thâm tâm, bị cáo thực sự chỉ muốn đe dọa để anh C. chấm dứt hành động khiêu khích nhưng trong cơn say lại không làm chủ được bản thân. Đến tận giờ, khi nghĩ về hành vi sai trái của mình, bị cáo chưa một lần được thanh thản…” - Tùng hối hận.

Toàn cảnh phiên xử.

Cùng cảm xúc lẫn lộn như đồng phạm, Thắng cho biết, mình cũng vô cùng day dứt, ám ảnh. “Chẳng có bất cứ từ ngữ nào diễn tả nỗi ân hận trong tâm can của bị cáo. Bị cáo năm nay mới 19 tuổi, còn chưa kịp báo hiếu cho gia đình thì đã đẩy người thân vào bi kịch. Vì một lần sĩ diện, muốn chứng tỏ bản thân, bị cáo đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng khiến một người vô tội phải bỏ mạng”, Thắng nghẹn ngào.

Giờ nghị án, Thắng, Tùng hổ thẹn, đau xót chứng kiến hình ảnh mẹ và vợ bị hại thẫn thờ trên hàng ghế dự khán. Chỉ vì phút thiếu kiềm chế, Thắng và Tùng khiến anh C. phải bỏ mạng, gia đình vĩnh viễn mất đi chỗ dựa quan trọng.

33 năm tù và bồi thường 470 triệu đồng là hình phạt cuối cùng mà Hội đồng xét xử đưa ra đối với Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng. Trước khi bước chân lên xe về trại giam, 2 bị cáo chần chừ, cúi đầu đứng trước gia đình bị hại như một lời sám hối dù đã quá muộn màng…

Thùy Dương