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Chính trị

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới

Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Quang, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tạo diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.

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Chiều 9/11, đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Quang, xã Xuân Lộc. Cùng dự có lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

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Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Quang, xã Xuân Lộc.

Thôn Thanh Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 thôn Yên Lập và Thượng Lội, hiện có 497 hộ với 1.952 nhân khẩu.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thôn Thanh Quang đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

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Chương trình văn nghệ chào mừng.

Người dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển chăn nuôi, kinh doanh và các ngành nghề phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 57 triệu đồng/năm.

Trong năm, người dân đã đồng lòng, tự nguyện đóng góp hơn 245 triệu đồng, hiến 500 m² đất, tháo dỡ 23 công trình, hạng mục để phục vụ xây dựng các công trình chung của thôn.

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Bà Lê Thị Nghiêm – Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thanh Quang, xã Xuân Lộc báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” được cụ thể hóa bằng các phần việc trọng tâm như: chỉnh trang khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc và phát triển các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân luôn được chú trọng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%. Hệ thống hạ tầng, giao thông và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngày càng khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

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Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chung vui với người dân thôn Thanh Quang, xã Xuân Lộc.

Chung vui với cán bộ và Nhân dân địa phương, đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những kết quả mà thôn Thanh Quang đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận; chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng hương ước phù hợp nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nền tảng hình thành cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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Dịp này, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo xã Xuân Lộc đã trao 20 phần quà hỗ trợ tới các hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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Tags:

#đoàn kết toàn dân #nông thôn mới #Trần Nhật Tân #thôn Thanh Quang #xã Xuân Lộc #Ngày Văn hóa Việt Nam

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