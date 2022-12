Lộc Hà cần chủ động chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bám sát chủ trương của cấp trên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2022 đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiều 21/12, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị tổng kết QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, lực lượng công an, quân sự, biên phòng ở Lộc Hà đã làm tốt công tác SSCĐ, bảo đảm an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn. Cùng với thực hiện tốt công tác công tác tham mưu, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị về nhân lực, vật lực để triển khai nhiệm vụ khi có yêu cầu, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nhất là vào dịp lễ, tết, cao điểm.

Năm 2022, lực lương công an đã xử lý 314 vụ/545 đối tượng vi pháp luật (khởi tố 57 vụ/167 bị can), triệu tập răn đe 55 lượt đối tượng ma túy, xử phạt hành chính 1.526 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng...

Thượng tá Nguyễn Thuần Vũ - Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Giữa Ban CHQS huyện Lộc Hà, Công an huyện Lộc Hà, Đồn Biên phòng Cửa Sót thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn biên giới và bổ sung các phương án, kế hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới.

Các lực lượng cũng tổ chức tuần tra, kiểm soát, qua đó, phát hiện 4 vụ/5 phương tiện vi phạm khi khai thác hải sản (phạt hơn 105 triệu đồng), làm thủ tục xuất nhập cảnh lạch cho 24.087 lượt phương tiện/120.982 lượt người, cứu hộ thành công 8 phương tiện/25 ngư dân gặp nạn. Phong trào ngư dân tự quản bảo vệ tàu thuyền, bến bãi được lan tỏa, các ‘"Tổ an ninh tự quản”, “Tổ tàu, thuyền an toàn” phát huy hiệu quả...

Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà Văn Thành Đô báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở địa bàn trung tâm huyện lỵ, nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Năm 2022, các lực lượng chức năng đã quán triệt nghiêm túc các kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện, tổ chức huấn luyện đạt kết quả tốt.

Trong năm, huyện đã tổ chức diễn tập chiến đấu ở 3 xã, tổ chức thành công Hội thao Trung đội dân quân cơ động cấp xã; 100% địa phương, đơn vị hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng, hoàn thành tốt công tác giao nhận quân (quân đội 86 người, công an 14 người) và tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 chặt chẽ, nghiêm túc...

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023, Lộc Hà tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả công tác QP-AN. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và LLVT trên địa bàn sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp của cấp trên về nhiệm vụ QP-AN; gắn phát triển kinh tế với củng cố QP-AN; xây dựng LLVT từng bước trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ; thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, quản lý tốt đất quốc phòng.

Huyện cũng sẽ chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là “tín dụng đen”, gây rối trật tự, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc...; giải quyết tốt các chính sách về KT-XH, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp mới nảy sinh để hạn chế nguy cơ mất ANTT...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Lộc Hà cần tập trung khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Mai Ngọc Việt cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị, nhất là lực lượng công an, quân sự, biên phòng tiếp tục vào cuộc quyết liệt, có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác SSCĐ, giáo dục QP-AN, tuyển quân; làm tốt công tác dự báo tình hình để chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phức tạp, tham gia xây dựng NTM, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai... Đặc biệt, Lộc Hà cần chủ động vào cuộc, tích cực chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Thạch Hà đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Đại tá Nguyễn Đình Hồng - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 94, Sư đoàn 307, Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng).

Huyện Lộc Hà tặng giấy khen cho 4 tập thể...

... và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2022.

Tiến Dũng