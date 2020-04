Những khẩu hiệu động viên làm ấm lòng y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

Những tràng vỗ tay khích lệ, thông điệp cảm ơn, tri ân đội ngũ y, bác sĩ đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 là cách mà người dân ở nhiều nơi trên thế giới đang thực hiện để tiếp thêm động lực cho lực lượng này.

Scott LoBaido, 55 tuổi, sống tại quận Đảo Staten, phía tây nam New York bên mô hình chữ “Thank you” (Cảm ơn) khổng lồ do ông dựng lên để thể hiện sự ủng hộ, biết ơn đến các nhân viên y tế của Bệnh viện Elmhurst. Elmhurst, ở quận Queens, là một trong những bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố “tâm dịch” New York, Mỹ. Các bác sĩ của bệnh viện này phải vật lộn với tình trạng quá tải bệnh nhân và thiếu thốn trang thiết bị y tế. Ảnh chụp ngày 27/3/2020.

Các dòng chữ có ý nghĩa “Đoàn kết”, “Cảm thông”, “Tập thể”, “Lòng yêu thương” và cụm từ “Cảm ơn các y tá, người thu gom rác, bác sĩ” được chiếu trên một tòa nhà sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh chụp ngày 26/3.

Bảng ghi lời cảm ơn dành cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) được nhìn thấy bên ngoài một quán rượu tại Broxbourne, Anh khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại quốc gia này. Ảnh chụp ngày 31/3.

Các nhân viên NHS cầm các tấm bảng in dòng chứ “Cảm ơn” bên ngoài Bệnh viện St Thomas’ ở London, Anh. Ảnh chụp ngày 31/3.

Một gia đình ở Anh vỗ tay để bày tỏ sự ủng hộ đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Nhiều người dân trên khắp nước Anh đang thực hiện những video trong đó quay cảnh họ đứng trước cửa nhà, vườn hoa hay ban công vỗ tay nhiệt tình để bày tỏ sự ủng hộ và đề cao lực lượng y tế.

Vòng đu quay Khổng lồ London Eye ở thủ đô London, Anh được chiếu sáng màu xanh lam để tri ân các nhân viên của NHS. Ảnh chụp ngày 26/3.

Người dân vỗ tay để cổ vũ các y, bác sĩ đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 22/3.

Cầu Xích (Chain Bridge) ở Budapest, Hungary được thắp sáng màu trắng nhằm thể hiện sự biết ơn đối với các nhân viên y tế đang nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 28/3.

Người dân đi qua một biểu ngữ mang nội dung “Cảm ơn các nhân viên chủ chốt” ở Manchester, Anh. Ảnh chụp ngày 30/3.

Một tấm bảng khác cũng được đề lời cảm ơn gửi đến tất cả các nhân viên chủ chốt ở Herne Hill, London, Anh, ngày 30/3.

Một bảng cảm ơn những người vẫn đang phải làm việc giữa tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Seattle, bang Washington, Mỹ. Lời cảm ơn được gửi tới các bác sĩ, y tá, nhà khoa học, người giao hàng, các tiếp viên hàng không...

Thông điệp “Cảm ơn những người chăm sóc” được viết trên tấm vải lớn và treo trên một ban công ở Paris, Pháp khi người dân nước này được yêu cầu ở nhà. Các quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, quán bar và những cửa hàng khác buộc phải đóng cửa trừ những điểm kinh doanh mặt hàng quan trọng như thuốc, nhu yếu phẩm, xăng dầu nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng.

Lời cảm ơn gửi đến các nhân viên chăm sóc sức khỏe được hiển thị trên một bảng quảng cáo điện tử ở Quảng trường Thời đại tại New York, Mỹ. Ảnh chụp ngày 20/3.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)