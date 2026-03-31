Tài chính thị trường ngày 31/3: Lãi vay mua ôtô tiến sát 14%/năm

i-HaTinh: "Biến" chiếc điện thoại thành cầu nối với chính quyền 31/03/2026 10:06 Với những tính năng ưu việt, nhất là dễ dàng gửi thông tin và theo dõi quá trình xử lý nên ứng dụng i-HaTinh đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút người dân cài đặt, sử dụng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/3: Có nơi nắng nóng gay gắt 31/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/3: Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 24 - 38 độ C.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX quyết nghị nhiều nội dung quan trọng 30/03/2026 18:56 Sáng 30/3, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh góp phần tạo “lá chắn” trên không gian mạng 30/03/2026 12:28 Nhận thức rõ vai trò then chốt của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp bộ Đoàn ở Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần tiên phong, trở thành “lá chắn” vững chắc trên không gian mạng.

Du lịch biển Hà Tĩnh sẵn sàng mùa cao điểm 29/03/2026 11:29 Gấp rút hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm dịch vụ, du lịch biển Hà Tĩnh đang "thay áo mới", sẵn sàng ghi dấu ấn với một mùa hè sôi động.

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng - dự phòng trúng bệnh máu nhiễm mỡ 29/03/2026 10:00 Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Bác sĩ CKI Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT về căn bệnh mày.

Nỗi lo quà vặt "bẩn" trước cổng trường học 29/03/2026 07:19 Tại nhiều cổng trường ở Hà Tĩnh, các quán bán quà vặt luôn hấp dẫn học sinh. Đằng sau đó là nỗi lo về nguồn gốc, chất lượng và sự ảnh hưởng đến thói quen ăn uống, sức khỏe học sinh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/3: Ngày nắng, có nơi 35 độ C 29/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/3: Nhiều mây về đêm và sáng sớm; trưa, chiều trời nắng, nhiệt độ trung bình 21 - 35 độ C.

Thủ tướng Chính phủ: Quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" chuyển đổi số 28/03/2026 20:32 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ưu tiên nguồn lực cho các công nghệ chiến lược và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối...

Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên - điểm dừng chân không nên bỏ lỡ 28/03/2026 15:05 Nằm ở xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên gây ấn tượng với vẻ đẹp yên bình, gần gũi với thiên nhiên và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Hà Tĩnh phát huy hiệu quả từ khai thác hải sản bền vững 28/03/2026 11:18 Những ngày này, thời tiết trên vùng biển Hà Tĩnh khá thuận lợi, hải sản dồi dào, mỗi chuyến tàu luôn chở đầy cá tôm, thúc đẩy dịch vụ hậu cần nghề cá và phục vụ du lịch biển phát triển.

[Motion Graphics] Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn sau khi bãi bỏ Nghị định 100 28/03/2026 08:45 Sau khi Nghị định số 100 được bãi bỏ, việc xử lý về vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định số 168 ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả 27/03/2026 15:33 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.

Phổ cập mầm non 3 tuổi - nền móng xây dựng nguồn nhân lực 27/03/2026 12:56 Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2028, 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi. Trong lộ trình đó, việc vận động trẻ 3 tuổi đến lớp được xác định là nền tảng.

[Motion graphic] Chính sách BHYT 2026 - những thay đổi mới nhất 27/03/2026 05:20 Chính sách bảo hiểm y tế năm 2026 tiếp tục được điều chỉnh nhằm mở rộng quyền lợi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng độ bao phủ BHYT toàn dân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/3: Ít mây, trời nắng 27/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/3: Không mưa, ngày ít mây, trời nắng; nhiệt độ từ 23 - 30 độ C.

Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không? 26/03/2026 20:18 Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thành công của cuộc bầu cử tại Hà Tĩnh: Dấu ấn của niềm tin và trách nhiệm 26/03/2026 16:49 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Hà Tĩnh đã thành công rực rỡ; qua đó, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri vào các ứng cử viên và nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số 26/03/2026 13:40 Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang khẳng định vai trò tiên phong trong thu hẹp khoảng cách số, lan tỏa kỹ năng và hình thành công dân số.

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép 26/03/2026 09:00 Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành hành động thiết thực của thanh niên 25/03/2026 20:05 Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".

Long trọng tế lễ các bậc tiên hiền tại lễ hội Văn Miếu 25/03/2026 14:09 Trong khuôn khổ lễ hội Văn Miếu năm 2026, sáng 25/3, UBND phường Thành Sen long trọng tổ chức tế lễ, dâng hương chư vị tiên hiền khơi nguồn đạo học, danh nhân văn hoá tại Văn Miếu Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/3: Trời ít mây, nắng nhẹ 25/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/3: Sương mù vài nơi, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ; nhiệt độ 23-32 độ C.

Hệ lụy khi trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử từ nhỏ 24/03/2026 14:03 Việc lạm dụng thiết bị điện tử từ sớm trong thời gian dài đang để lại nhiều hệ lụy đáng lo ngại, đặc biệt đối với sự phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp của trẻ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/3: Sáng sớm có sương mù, trời nắng 24/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/3: Phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nắng; nhiệt độ dao động từ 23-32 độ C.

Nguồn cung hụt, giá cây giống keo, tràm tăng cao 23/03/2026 10:55 Hiện nay đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa trồng rừng, thị trường cây keo giống ở Hà Tĩnh ghi nhận mức giá tăng kỷ lục và tình trạng khan hàng.

Tài chính thị trường ngày 23/3: Doanh nghiệp nỗ lực cân đối dòng tiền khi lãi suất tăng cao 23/03/2026 07:45 Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động tái cơ cấu nguồn vốn, tiết giảm chi phí để giữ nhịp sản xuất trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

