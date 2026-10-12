"Thủ phủ" chăn nuôi gà ở Hà Tĩnh vào vụ sản xuất cuối năm

(Baohatinh.vn) - Là vùng chăn nuôi gà quy mô lớn của Hà Tĩnh, người dân xã Yên Hòa đang chủ động vào đàn, tính toán thời điểm xuất bán, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm.
Các hộ dân chủ động đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi gà theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Thời điểm này, gà thương phẩm được thương lái thu mua với giá 60.000–70.000 đồng/kg. Người dân xã Yên Hòa cũng đang tập trung tái đàn, gối vụ nhằm chủ động nguồn cung, đón đầu nhu cầu thị trường dịp cuối năm 2026.
Bà Trần Thị Quy, thôn Mỹ Hòa (xã Yên Hòa) vừa nuôi thêm 1.000 con gà giống, nâng tổng đàn lên 6.000 con. Trong vài tuần tới, sau khi xuất bán những lứa gà đạt trọng lượng, gia đình dự kiến tiếp tục nuôi thêm 2.000 con giống để đón đầu nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Bà Trần Thị Quy chia sẻ: “Gà khá dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là cám viên, chia thành 3–4 bữa/ngày. Gia đình sử dụng hệ thống nước uống tự động, thường xuyên vệ sinh máng uống và chủ động gối vụ để duy trì đàn, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm".
Bà Phạm Thị Thu, thôn Mỹ Hòa cho biết: "Gia đình vừa thả nuôi hơn 500 con gà, hiện mới 15 ngày tuổi. Cùng với tập trung chăm sóc đàn gà mới, gia đình sẽ xuất bán 1.000 gà đã đạt trọng lượng từ 2kg–2,5 kg/con, đồng thời tiếp tục nuôi thêm 1.000 con giống để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán".
Cùng với việc chủ động tăng đàn, người dân xã Yên Hòa còn chú trọng vệ sinh chuồng trại, khử trùng và tiêm phòng vắc-xin theo lịch, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh.
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