Nông dân Yên Hòa thu nhập khá nhờ trồng cây ngò gai

(Baohatinh.vn) - Những vườn ngò gai xanh mướt đang mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân ở xã Yên Hòa (Hà Tĩnh), trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.
Từ chỗ chỉ là loại rau gia vị được trồng xen trong vườn, năm 2016 đến nay, ngò gai đã được nhiều người dân thôn Yên Thành phủ kín trên diện tích vườn hộ. Toàn thôn hiện có 125 hộ dân tham gia trồng ngò gai.
Ông Nguyễn Đình Đán - Trưởng thôn Yên Thành, xã Yên Hòa (bên trái) cho biết : "Ngò gai rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đây cũng là cây dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí thấp nhưng cho thu nhập ổn định. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện”.
Ngò gai được gieo hạt theo từng luống, mỗi luống cách nhau khoảng 30 cm. Việc chăm sóc, làm cỏ được tiến hành thường xuyên để cây trồng phát triển.
Ngoài làm cỏ, bón phân định kỳ, vào mùa nắng, người dân còn chủ động che chắn cho cây trồng, giữ độ ẩm cho đất, giúp cây sinh trưởng tốt, đảm bảo năng suất và chất lượng.
Chị Nguyễn Thị Mai, thôn Yên Thành, xã Yên Hòa chia sẻ: "Gia đình tôi trồng hơn 800 m² cây ngò gai. Chỉ sau khoảng 3 tháng gieo trồng, cây đã bắt đầu cho thu hoạch. Cao điểm bình quân mỗi ngày, tôi thu hoạch khoảng 10 kg ngò gai. Với giá bán 25.000 đồng/kg, tôi thu về hơn 250.000 đồng".
Trung bình mỗi tháng, ngò gai cho thu hái khoảng 2 đến 3 đợt, giá bán dao động từ 20.000 –30.000 đồng/kg, có thời điểm tăng lên đến 40.000 đồng/kg.
Từ hiệu quả mà cây rau mùi mang lại, địa phương đang đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn theo hướng bền vững, chú trọng nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước khẳng định thương hiệu ngò gai Yên Hòa trên thị trường. Đặc biệt, thời gian tới, UBND xã sẽ định hướng nhân rộng ra các thôn khác trên địa bàn, gắn với xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.
