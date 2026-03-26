Nông dân Yên Hòa thu nhập khá nhờ trồng cây ngò gai

(Baohatinh.vn) - Những vườn ngò gai xanh mướt đang mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân ở xã Yên Hòa (Hà Tĩnh), trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Những năm gần đây, xã Yên Hòa đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại thôn Yên Thành, cây ngò gai (ngò tàu) – một loại rau gia vị quen thuộc đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Từ chỗ chỉ là loại rau gia vị được trồng xen trong vườn, năm 2016 đến nay, ngò gai đã được nhiều người dân thôn Yên Thành phủ kín trên diện tích vườn hộ. Toàn thôn hiện có 125 hộ dân tham gia trồng ngò gai.
Ông Nguyễn Đình Đán - Trưởng thôn Yên Thành, xã Yên Hòa (bên trái) cho biết : "Ngò gai rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đây cũng là cây dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí thấp nhưng cho thu nhập ổn định. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện”.
Ngò gai được gieo hạt theo từng luống, mỗi luống cách nhau khoảng 30 cm. Việc chăm sóc, làm cỏ được tiến hành thường xuyên để cây trồng phát triển.
Ngoài làm cỏ, bón phân định kỳ, vào mùa nắng, người dân còn chủ động che chắn cho cây trồng, giữ độ ẩm cho đất, giúp cây sinh trưởng tốt, đảm bảo năng suất và chất lượng.
Chị Nguyễn Thị Mai, thôn Yên Thành, xã Yên Hòa chia sẻ: "Gia đình tôi trồng hơn 800 m² cây ngò gai. Chỉ sau khoảng 3 tháng gieo trồng, cây đã bắt đầu cho thu hoạch. Cao điểm bình quân mỗi ngày, tôi thu hoạch khoảng 10 kg ngò gai. Với giá bán 25.000 đồng/kg, tôi thu về hơn 250.000 đồng".
Trung bình mỗi tháng, ngò gai cho thu hái khoảng 2 đến 3 đợt, giá bán dao động từ 20.000 –30.000 đồng/kg, có thời điểm tăng lên đến 40.000 đồng/kg.
Bà Dương Thị Nga ở thôn Yên Thành, xã Yên Hòa chia sẻ: "600 m2 diện tích trồng ngò gai của gia đình hiện đang cho thu nhập khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Thị trường tiêu thụ ổn định nên tôi dự kiến sẽ nhân rộng thêm 200 m2 ở phần đất còn lại trong vườn".

Từ hiệu quả mà cây rau mùi mang lại, địa phương đang đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn theo hướng bền vững, chú trọng nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước khẳng định thương hiệu ngò gai Yên Hòa trên thị trường. Đặc biệt, thời gian tới, UBND xã sẽ định hướng nhân rộng ra các thôn khác trên địa bàn, gắn với xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Ông Hoàng Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Hà Tĩnh "phủ sóng" eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.
Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.