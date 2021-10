Các ngân hàng Hà Tĩnh “đua” huy động vốn những tháng cuối năm

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tổng nguồn vốn huy động đến 15/10/2021 đạt 86.597 tỷ đồng, tăng 23,68% so với đầu năm và vượt mục tiêu mức tăng trưởng huy động vốn trên địa bàn năm 2021 (mục tiêu tăng trên 16% so với năm 2020). Ước đến 31/10/2021, tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh đạt 85.925 tỷ đồng, tăng 22,72% so với đầu năm.