Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh khẩn trương khôi phục sản xuất

Ngay sau khi nước rút, sáng nay (22/10) Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh đã huy động nhân lực khẩn trương sửa chữa máy móc, phơi sấy vật tư, khôi phục sản xuất.

Nhiều vật tư bi hư hỏng phải đang được phơi khô, “vớt vát” lại 1 phần thiệt hại

Ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc Công ty cho biết, trong đợt mưa lũ trên địa bàn Hà Tĩnh vừa qua, mặc dù công ty đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống, di dời, kê kích vật tư, máy móc nhưng do mưa quá lớn nên nước ngập sâu trong nhà máy từ 50-80cm, gây thiệt hại nặng nề.

Máy móc bị hư hỏng do ngập nước đang được khẩn trương sửa chữa

Nhiều loại vật tư như: Giấy rời, giấy cuộn, mực in và nhiều ấn phẩm đã hoàn thành chưa kịp giao cho khách hàng, mặc dù đã được kê lên cao nhưng vẫn ngập sâu trong nước.

Trước đó, từ sáng 19/10, nước đã vào nhà máy

Đặc biệt, nhiều máy móc trị giá hàng tỷ đồng như: máy in, máy cắt, máy cán láng….đã bị ngập chìm trong nước. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng tỷ đồng.

Nhiều vật tư bị ngập trong nước

Để đảm bảo công tác in ấn các tài liệu tuyên truyền quan trọng, đặc biệt là báo Hà Tĩnh, ngay sau khi nước rút, Công ty CP In Hà Tĩnh đã huy động lực lượng lau chùi, sửa chữa máy móc, dọn dẹp nhà xưởng, phơi phong vật tư… để đảm bảo phục hồi sản xuất.

Nhiều cuộn giấy giá trị hàng chục triệu đồng bị hư hỏng

Được biết, Công ty CP In Hà Tĩnh là doanh nghiệp chủ lực trong công tác in ấn trên địa bàn Hà Tĩnh. Đặc biệt, công ty đang thực hiện nhiệm vụ in các tài liệu tuyên truyền cho tỉnh như: Báo Hà Tĩnh, tạp chí Thông tin tư tưởng và các tài liệu tuyên truyền của các sở, ngành, địa phương.

Bá Tân