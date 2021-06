Cửa hàng tiện lợi tại TP Hà Tĩnh - kênh bán lẻ hiệu quả

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini tại TP Hà Tĩnh đã phát huy được khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Mỗi ngày, cửa hàng Co.op Food (Hải Thượng Lãn Ông) giao 30 - 40 đơn hàng online.

Những năm gần đây, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini phát triển khá nhanh tại TP Hà Tĩnh. Trên các tuyến đường, không khó để tìm thấy một cửa hàng có đủ các mặt hàng từ thực phẩm tươi sống đến đồ dùng gia đình.

Trong bối cảnh hiện nay, kênh bán lẻ này với hạ tầng hiện đại, trang bị đủ các thiết bị phòng dịch và hình thức giao hàng tận nhà vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân, vừa phòng dịch hiệu quả.

Chị Bùi Thị Quỳnh (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Siêu thị mini, cửa hàng tiện ích mọc lên dày đặc giúp người tiêu dùng bước chân ra khỏi nhà là mua được hàng. Hơn 1 năm nay, thay vì phải ra chợ hoặc đi siêu thị lớn khá xa thì tôi có thể mua sắm đủ loại hàng hoá tại siêu thị nhỏ gần nhà. Hơn nữa, buổi tối, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini thường đóng cửa muộn nên thuận tiện cho tôi mua hàng những lúc cần thiết”.

Chủ cửa hàng OCOP 38 Trần Nhung (đường Chính Hữu) soạn đơn hàng để đi giao cho khách.

Vừa khai trương từ đầu năm 2021, cửa hàng tiện lợi Co.op Food (đường Hải Thượng Lãn Ông) đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn làm điểm mua sắm.

Anh Nguyễn Sỹ Hoàng – Quản lý cửa hàng Co.op Food cho biết: “Trong những ngày cao điểm xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn, lượng khách đến trực tiếp cửa hàng giảm so với trước nhưng lượng đơn hàng online tăng lên, doanh thu cửa hàng cũng tăng so với trước. Mỗi ngày trung bình chúng tôi giao 30 - 40 đơn online, chiếm khoảng 25% tổng đơn hàng/ngày. Hiện nay, do một số nhân viên sinh sống ngoài thành phố nên nhân viên cửa hàng chỉ còn lại 3 người. Vì thế, chúng tôi phải tăng cường độ làm việc để kịp bán hàng tại chỗ và giao hàng cho khách”.

Với 14 cửa hàng đóng tại TP Hà Tĩnh, hệ thống Vinmart+ đã giúp người dân thuận tiện hơn trong hoạt động mua sắm, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Cửa hàng tiện lợi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân ở khoảng cách gần nhất.

Anh Trần Văn Thảo – Quản lý chuỗi cửa hàng Vinmart+ khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình cho biết: Toàn tỉnh Hà Tĩnh đang có 18 cửa hàng, tháng 7 tới đây chúng tôi sẽ mở thêm 2 cửa hàng. Mỗi cửa hàng trung bình có 4 nhân viên, tuy nhiên thời điểm này, một số nhân viên là F1, F2 đang tạm nghỉ, vì vậy chúng tôi phải điều chuyển, cân bằng số lượng nhân viên ở các cửa hàng để đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Những ngày gần đây, người dân trong khu vực phong tỏa đặt hàng khá nhiều, nhân viên sẽ giao tới điểm trực chốt và người dân ra nhận hàng”.

Người dân mua sắm tại Vinmart+ trên đường Trần Phú.

Dưới góc độ người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Hồng (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho hay: “Trước đây, tôi thường đi chợ dân sinh để mua thực phẩm tươi sống, còn các loại đồ dùng gia đình như gia vị, hóa mỹ phẩm… chủ yếu mua ở cửa hàng tạp hóa. Từ khi cửa hàng Vinmart+ nằm trên đường Lê Duẩn hoạt động, tôi thường ra đây mua các loại hàng hóa. Tại đây, tôi có thể mua cả thực phẩm, cả đồ dùng và tự tay mình chọn từng món đồ. Bây giờ đang trong mùa dịch, tôi hạn chế đi ra ngoài nên lúc nào cần mua mặt hàng gì, chỉ cần gọi tới cửa hàng là được giao hàng tận nhà”.

Hiện nay, tại TP Hà Tĩnh có 39 cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng OCOP hoạt động. Loại hình bán lẻ này không chỉ làm hài lòng người tiêu dùng về tính nhanh gọn, thuận tiện, hiện đại mà còn giúp người dân yên tâm hơn về chất lượng, xuất xứ, giá cả hàng hóa. Trong thời gian vừa qua, kênh bán lẻ này cũng đã góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của một bộ phận người dân.

Nhân viên cửa hàng Vinmart+ giao hàng tận nhà cho khách.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa đánh giá: Hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini là các loại hình bán lẻ hiện đại đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân về nhiều mặt. Các cửa hàng này đều được đầu tư hạ tầng khang trang; hình thức thanh toán hiện đại, có hóa đơn mua hàng; hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi có đủ các mặt hàng nên người tiêu dùng không phải đi nhiều chỗ để mua hàng hóa. Ngoài ra, kênh bán lẻ này phát huy được hiệu quả phòng, chống dịch nhờ hình thức mua hàng online, giúp người dân ngồi tại nhà vẫn có thể mua sắm.

Ngọc Loan