Doanh thu bán lẻ hàng hóa tại Hà Tĩnh giữ đà tăng trưởng dịp cuối năm

Trong những tháng cuối năm 2020, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh có mức tăng trưởng tốt so với những tháng trước đó. Dự báo, tháng 12, doanh thu tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Thị trường bán lẻ dịp cuối năm có nhiều khởi sắc so với những tháng trước đó.

Theo số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11/2020 ước tính đạt 3.981,3 tỷ đồng, tăng 5,31% so với tháng trước và tăng 11,92% so với cùng kỳ năm trước. Bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị đạt 20 tỷ đồng, tăng 33,72% so với tháng trước.

Những mặt hàng có doanh thu tăng khá so với tháng trước như: hàng may mặc tăng 14,5%; đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 6%; vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 7,7%...

Doanh thu bán lẻ hàng may mặc tháng 11/2020 tăng 14,5% so với tháng 10/2020.

Tính chung, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2020 đạt 36.867 tỷ đồng, tăng 3,75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm lương thực, thực phẩm tăng 20,93%; ô tô tăng 52,49%; đồ dùng trang thiết bị gia đình giảm 0,3%; hàng may mặc giảm 23,7%...

Trước đó, doanh thu bán lẻ tháng 10 đạt 3.757,6 tỷ đồng, tăng 4,76% so với tháng 9/2020 và tăng 11,96 % so với cùng kỳ năm trước.

Các đơn vị bán lẻ kì vọng sức mua tăng trong tháng cuối cùng của năm.

Theo đánh giá của các đơn vị bán lẻ, trong khoảng 3 tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng nên hoạt động kinh doanh có nhiều khởi sắc hơn.

Dự kiến trong tháng 12, với các chính sách kích cầu và nhu cầu mua sắm “tăng nhiệt” phục vụ các ngày lễ Noel, Tết Dương lịch, trang trí, sửa sang nhà cửa, thay thế đồ dùng gia đình cho năm mới… hoạt động mua bán hàng hóa sẽ sôi động hơn.