Doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh tăng hơn 43,3% so với tháng trước

Sau giãn cách xã hội, tháng 5/2020, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt 2.923,6 tỷ đồng, tăng 43,35% so với tháng trước đó.

Từ ngày 23/4 hết giãn cách xã hội, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh trở lại hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại nên nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, vật tư văn phòng tăng mạnh. Trong tháng 5, dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, người tiêu dùng cũng yên tâm đi mua sắm hơn.

Đây là những nguyên nhân làm cho doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tháng 5/2020 tăng mạnh so với tháng trước.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2020 ước đạt 2.923,6 tỷ đồng, tăng 43,35% so với tháng 4/2020.

Hầu hết các nhóm hàng đều tăng so với tháng trước, trong đó một số nhóm ngành hàng tăng mạnh như: vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 413,06%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 182,54%; hàng may mặc tăng 179,84%; sửa chữa ô tô, mô tô xe máy và xe động cơ khác tăng 114,87%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 108,09%...

Dù các hoạt động kinh doanh buôn bán cơ bản đã phục hồi so với những tháng cao điểm chống dịch, song so với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5 vẫn giảm 3,91%. Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 15.347 tỷ đồng, giảm 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động dịch vụ l­ưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 5/2020 cũng ước tính tăng mạnh so với tháng trước (tăng 188,07%); các dịch vụ khác tăng 59,31%.

Ngành vận tải trở lại sau giãn cách xã hội trùng dịp lễ 30/4 và 1/5 nên lượng khách tham gia phương tiện công cộng tăng cao; cùng đó, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi làm cho nhu cầu vận chuyển nguyên liệu, hàng hoá cũng tăng nên hoạt động vận tải tháng 5/2020 tăng mạnh so với tháng trước. Cụ thể, doanh thu vận tải hành khách tăng 221,63% và doanh thu vận tải hàng hóa tăng 49,19%.