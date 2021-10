Giá lợn thịt ở Hà Tĩnh đã giảm, nhưng chưa tương xứng với đà giảm giá lợn hơi

Cùng với đà giảm giá lợn hơi, thịt lợn tại các chợ truyền thống Hà Tĩnh hiện đã giảm gần một nửa so với cách đây một tháng...

Theo tìm hiểu của PV, chiều 23/10, giá lợn hơi tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Tĩnh đã “hạ nhiệt”, trong khi đó, giá lợn hơi đi xuống còn dưới 40.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn giảm giúp người dân dễ dàng trong chi tiêu nội trợ hơn

Tại chợ TP Hà Tĩnh, thịt lợn ba chỉ được bán với giá từ 80.000 – 90.000 đồng/kg. Trước đó một tháng, giá loại thịt này “neo cao” ở mức từ 150.000 – 160.000 đồng/kg. Tương tự, các loại: thịt thăn, thịt mông, sườn non cũng giảm một nửa so với trước đó một tháng, hiện còn dao động ở mức 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Thịt lợn hiện còn 80.000 - 90.000 đồng/kg tùy loại, thấp hơn so với cách đây 1 tháng khoảng 70.000 đồng/kg

Vừa nhanh tay lựa thịt, chị Trần Ngọc Anh (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) vừa chia sẻ: “Cách đây một tháng thịt ba chỉ, sườn non giá trên 150.000 đồng/kg, nhưng hiện nay tôi đang mua với giá 90.000 đồng/kg. Giá giảm nên việc chi tiêu nội trợ hàng ngày cũng dễ hơn. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn giảm chưa tương xứng với đà giảm của giá lợn hơi. Hy vọng thời gian tới, giá lợn ở chợ sẽ tiếp tục đà giảm thêm để người tiêu dùng được lợi hơn”.

Bà Trần Thị Thủy, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết giá lợn móc hàm tại các lò mổ đã từ 65.000 – 70.000 đồng/kg

Lý giải về việc giá thịt lợn bán tại chợ giảm chưa tương xứng với đà giảm của lợn hơi, các tiểu thương kinh doanh thịt lợn cho biết: Lợn hơi rẻ nhưng vào đến chợ phải chịu rất nhiều chi phí trung gian như vận chuyển, giết mổ, kiểm dịch, vệ sinh… nên giá đương nhiên sẽ cao hơn giá lợn hơi.

“Thời điểm này, tôi mua lợn móc hàm (lợn sau khi chọc tiết, cạo lông, mổ bỏ ruột - PV) ở các lò mổ với giá từ 65.000 – 70.000 đồng/kg. Về tại chợ, tôi bán với giá dao động từ 80.000 – 90.000 đồng/kg tuỳ loại nên không thể nói là bán đắt được” - bà Trần Thị Thủy, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ TP Hà Tĩnh cho hay.

Thịt lợn ba chỉ và sườn non ở siêu thị Vinmart Hà Tĩnh có giá 196.900/kg đồng và 213.900 đồng/kg

Mặc dù giá thịt lợn tại các chợ đã giảm, nhưng hiện nay, ở các siêu thị trên địa bàn, giá cả mặt hàng này vẫn còn khá cao. Tại siêu thị Vinmart Hà Tĩnh, ghi nhận trong ngày 23/10, thịt lợn ba rọi quế có giá 196.900 đồng/kg, sườn non heo có giá 213.900 đồng/kg. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với giá cả mặt hàng cùng loại ở các chợ. Còn tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh, sườn non heo 137.000 đồng/kg, ba rọi heo 115.000 đồng/kg, nạc dăm heo 140.000 đồng/kg, nạc đùi heo 135.000 đồng/kg.

Thịt lợn ở chợ truyền thống giá rẻ hơn nhiều so với các siêu thị

Theo lý giải của nhân viên bán hàng, sở dĩ giá thịt lợn ở các siêu thị cao hơn so với giá thịt ở các chợ truyền thống là vì các siêu thị phải chịu nhiều chi phí trung gian liên quan đến đóng gói, bảo quản mát, kiểm tra vệ sinh an toàn, kiểm dịch... Bên cạnh đó, chất lượng thịt ở siêu thị đã được qua “tuyển lựa” nên giá cả cũng chênh lệch hơn.

Thịt lợn là món ăn chính của rất nhiều gia đình nên việc giá bán được giảm ở các chợ dân sinh đã tác động tích cực đối với cả tiểu thương lẫn người nội trợ. Tuy nhiên, với sự chênh lệch về giá bán ở chợ truyền thống và các siêu thị trên địa bàn, người tiêu dùng nên cân nhắc trong chọn lựa địa chỉ mua hàng để đảm bảo quyền lợi.

Trâm Loan