Thị trường đồng phục học sinh ở Hà Tĩnh: mẫu mã đa dạng, giá ổn định!

Dù mùa tựu trường năm nay đến muộn nhưng không vì thế mà làm giảm “sức nóng” của thị trường đồng phục học sinh tại Hà Tĩnh. Trước nhu cầu cao của thị trường, các nhà may đang tăng ca sản xuất trong mùa cao điểm nhất năm.

Mẫu mã đa dạng, nhiều kích cỡ nên nhiều phụ huynh đã lựa chọn đồng phục may sẵn tại các cửa hàng.

Theo nhiều phụ huynh, đã thành thông lệ, cứ đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 hằng năm, việc sắm sửa đồ dùng học tập cho các con đã được thực hiện để tạo không khí cho năm học mới. Năm nay, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lịch tựu trường muộn hơn so với mọi năm nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc chủ động sắm sửa đầu năm học của phụ huynh.

Được biết, những năm gần đây, đồng phục may sẵn được nhiều phụ huynh lựa chọn, đặc biệt đối với các phụ huynh có con học tiểu học và trung học cơ sở với các ưu điểm: mẫu mã phù hợp với quy chuẩn của trường học, có nhiều size nên dễ dàng chọn được bộ đồng phục ưng ý…

Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh JiBi Việt Nam được nhiều khách hàng lựa chọn bởi mẫu mã đa dạng, giá hợp lý.

Là một trong những cơ sở sản xuất, kinh doanh quần áo may sẵn lớn trên địa bàn TP Hà Tĩnh, dịp này, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh JiBi Việt Nam (đường Nguyễn Huy Tự - TP Hà Tĩnh) đang tập trung cao cho mặt hàng đồng phục học sinh. Được biết, công ty có xưởng sản xuất hơn 300 m2, 20 công nhân làm việc liên tục với khối lượng trung bình 1.000 sản phẩm/ngày.

Chị Nguyễn Hạnh Nguyên – Giám đốc Công ty cho biết: “Để không quá bị động do ảnh hưởng của dịch bệnh, trước đó, chúng tôi đã có kế hoạch dự trữ số lượng vải khá lớn để phục vụ mùa cao điểm năm nay. Đến thời điểm này, lượng khách không biến động nhiều so với các năm trước. Đặc biệt, ngoài lượng khách đặt theo trường (200 – 300 bộ/trường), năm nay, chúng tôi còn đón lượng khách lẻ đáng kể, cao điểm có ngày hơn 100 lượt khách tham quan, mua sắm”.

Em Lê Khánh Chi được lựa chọn mẫu đồng phục vừa vặn, đúng mẫu của trường.

Sau khi giới thiệu cân nặng, trường học, mẹ con em Lê Khánh Chi (phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh) được nhân viên của công ty tư vấn mẫu đồng phục của trường để tham khảo. Theo đánh giá của khách hàng, việc lựa chọn đồng phục may sẵn khá tiện lợi, nhanh chóng, tránh được việc không vừa vặn với người.

Đặc biệt, chất liệu vải cũng khá thoáng mát, đường may đẹp, giá bình dân: 150.000 đồng/bộ cấp tiểu học, 270.000 đồng/bộ cấp trung học cơ sở nên khách hàng dễ lựa chọn.

Những ngày này, Nhà may Khuê (Xuân Diệu – TP Hà Tĩnh) cũng đang tất bật để sản xuất đồng phục học sinh các cấp học. Ngoài số ít thị trường truyền thống là các trường ở TP Hà Tĩnh và các huyện lân cận như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc…, năm nay, lượng khách lẻ đến may đo và mua sẵn của tiệm may khá đông.

Đội ngũ thợ may của Nhà may Khuê tập trung sản xuất đồng phục trong mùa cao điểm.

Chị Hoa - nhân viên Nhà may Khuê cho biết: Trung bình mỗi ngày, nhà may chúng tôi sản xuất 30 – 50 bộ đồng phục các loại. Ngoài chất vải phù hợp, chú trọng từng đường kim, mũi chỉ thì chúng tôi còn phục vụ in ấn theo nhu cầu khách hàng. Năm nay, lượng khách cũng tương tương với năm trước.

Theo tìm hiểu, ngoài những xưởng may, khách hàng cũng có thể lựa chọn các cơ sở gia công, may mặc nhỏ và cửa hàng bán quần áo may sẵn ở các chợ với giá bán không nhiều chênh lệch.

Chị Nguyễn Thị Thanh (chủ quầy bán quần áo tại chợ TP Hà Tĩnh) cho hay: “Tôi lấy một số mẫu đồng phục học sinh từ các nhà may để bày bán, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Mặt hàng này có tính cạnh tranh cao nên chúng tôi phải theo giá thị trường”.

Các xưởng may phục vụ in ấn logo của các trường theo quy chuẩn.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù thời điểm này nhu cầu mua đồ đồng phục học sinh tăng cao nhưng giá cả khá bình ổn. Thông tin từ một số cơ sở kinh doanh và may đồng phục học sinh, do có nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn nên giá cả phải cạnh tranh.

Tùy theo cấp học, đồng phục học sinh có giá dao động từ 120 – 150.000 đồng/bộ cấp tiểu học, 250 – 270.000 đồng/bộ cấp trung học cơ sở, 130 – 150.000 đồng/áo cấp trung học phổ thông.

Học sinh cấp 3 lựa chọn mẫu áo đồng phục may sẵn trước ngày tựu trường.

Được biết, Hà Tĩnh hiện có gần 700 trường học với hơn 300.000 học sinh, riêng nhóm học sinh đầu cấp chiếm khoảng 1/4 tổng số học sinh trên địa bàn. Đây là dư địa lớn để các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồng phục học sinh nắm bắt cơ hội trong mùa cao điểm trước thềm năm học mới.

An Nhiên