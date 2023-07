Thị trường ôtô Hà Tĩnh ấm lên nhờ chính sách “kích cầu” của Chính phủ

Việc Chính phủ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 1/7/2023 đã góp phần kích thích tiêu dùng, giúp hoạt động kinh doanh ôtô ở Hà Tĩnh sôi động hơn so với những tháng đầu năm.

Thời gian này, tại showroom Kia - Mazda - Peugeot Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), lượng khách hàng đến giao dịch, mua xe khá sôi động. Sau nhiều tháng kinh doanh khó khăn, đây là thời điểm Công ty CP xây lắp và thương mại Hoàng Hà đón tín hiệu lạc quan nhất trong năm 2023. Số xe xuất xưởng khá cao, nhu cầu khách hàng đặt hàng các loại xe cũng sôi động từng ngày.

Khách hàng mua xe tại showroom Kia - Mazda - Peugeot Hà Tĩnh.

Tìm hiểu thông tin, được biết, tín hiệu lạc quan này bắt đầu từ đầu tháng 6, khi Chính phủ xem xét giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô, rơ moóc và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Vừa làm thủ tục nhận xe, anh Lê Minh Đức (thị trấn Cẩm Xuyên) cho biết: “Ngay khi nghe tin phí trước bạ giảm từ 1/7, từ tháng 6, tôi đã nhanh chóng ký hợp đồng mua xe. Tôi chọn mua xe Mazda CX-5, nếu mua thời gian đầu năm, xe này lăn bánh phải gần 1 tỷ đồng nhưng hiện nay được giảm thuế trước bạ cộng với chính sách khuyến mãi của hãng, tôi tiết kiệm được gần 200 triệu đồng”.

Nghị định 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 không chỉ là tin vui đối với khách hàng mà còn là cơ hội cho các đại lý kinh doanh ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trong tháng 6, Công ty CP xây lắp và thương mại Hoàng Hà đã ký 119 hợp đồng bán xe. Chỉ trong hơn 1 tuần đầu tháng 7, doanh nghiệp đã ký đến 18 hợp đồng bán xe, trong khi các tháng trước đó bình quân chỉ ký được từ 40 - 50 hợp đồng bán xe.

Tương tự, đại lý Toyota Phú Tài Đức (TP Hà Tĩnh) cũng đẩy doanh thu bán ra trong tháng 6 tăng gấp đôi so với các tháng đầu năm, đạt số lượng 70 xe.

Khách hàng nhận xe tại Toyota Phú Tài Đức Hà Tĩnh

“Chính sách giảm thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thực sự đã tạo cú hích cho thị trường. Nhiều khách hàng có xu hướng nghiêng về tìm hiểu ô tô sản xuất lắp ráp trong nước như: Toyota Vios, Toyota Veloz, Toyota Avanza. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách mua ô tô vẫn sụt giảm mạnh. Riêng Toyota Phú Tài Đức, 6 tháng đầu năm bán ra 460 xe, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. Hi vọng những tháng tiếp theo, thị trường tiếp tục phục hồi vì chính sách giảm thuế trước bạ của Chính phủ kéo dài đến hết 31/12/2023” - chị Lê Thị Thu Huyền, Trưởng phòng kinh doanh Toyota Phú Tài Đức chia sẻ.

Nhiều hãng ô tô chạy chương trình khuyến mãi hỗ trợ lãi suất

Theo các đại lý kinh doanh ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh, ngoài chính sách giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thì hiện nay, các đại lý cũng “đua nhau” chạy chương trình khuyến mãi. Nhiều dòng xe khuyến mãi tiền mặt, bảo hiểm, tặng phụ kiện lên đến hơn 200 triệu đồng.

Nắm bắt khó khăn của khách hàng về huy động tài chính, các hãng còn liên kết với các ngân hàng để hỗ trợ khách hàng với các gói vay. Trong đó, Toyota Phú Tài Đức cho vay với lãi suất ưu đãi 3,99%; Mitsubishi Hà Tĩnh cho vay lãi suất 0 đồng…

Hyundai Hà Tĩnh (thị trấn Thạch Hà) đang áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi lớn để kích cầu kinh doanh

Ông Nguyễn Công Hiếu - Tổng giám đốc Đại lý Hyundai Hà Tĩnh cho biết: “6 tháng đầu năm, đại lý chỉ mới bán ra hơn 500 xe, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 900 xe. Doanh thu sụt giảm mạnh nên chúng tôi chấp nhận lỗ để đẩy hàng tồn kho. Bởi vậy, Nghị định 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ là một tin vui đối với các đại lý kinh doanh xe ôtô trên địa bàn Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để thúc đẩy doanh số sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi bối cảnh sức mua giảm trầm trọng, là thời điểm mà nhiều người đang có ý định mua xe mong chờ vì sẽ tiết kiệm thêm được một số tiền không nhỏ khi mua xe mới”.

Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên hỗ trợ người dân nộp lệ phí trước bạ trong tháng 7.

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trong 8 ngày đầu tiên của tháng 7, toàn tỉnh có 172 xe ôtô sản xuất lắp ráp trong nước làm thủ tục đăng ký thuế trước bạ và được giảm số tiền 5,7 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị định 41/2023/NĐ-CP trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội để người dân tiếp cận và thụ hưởng chính sách, qua đó góp phần kích thích tiêu dùng, tiếp tục tháo gỡ khó khăn các đại lý kinh doanh ôtô trên địa bàn.

Phan Trâm