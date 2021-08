TP. Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh nông sản trên đường Hà Tôn Mục

TP Hà Tĩnh đang gấp rút hoàn thiện những công tác cuối cùng để di dời hoạt động kinh doanh nông sản trên đường Hà Tôn Mục về chợ Bình Hương. Đây được xem là nhiệm vụ cấp thiết mà thành phố đặt ra để thiết lập lại kỷ luật, kỷ cương đô thị ở các chợ dân sinh.

Chợ Bình Hương đáp ứng đủ các nhu cầu kinh doanh từ đầu mối lớn, kinh doanh vừa và nhỏ lẻ.

Trong 2 ngày (18-19/8), UBND phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) đã tiến hành cho 100% hộ dân ở hai bên tuyến đường Hà Tôn Mục và Ngô Đức Kế ký cam kết về việc không lấn chiếm, kinh doanh, cơi nới tại phạm vi vỉa hè, lòng, lề các tuyến đường và đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực xung quanh chợ.

Địa phương này cũng đã cắt cử các lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng thành phố ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm, kinh doanh trái phép, dừng, đỗ xe trái quy định kể từ 20/8.

Thành phố đã ban hành các công văn chỉ đạo việc đảm bảo trật tự đô thị, xử lý hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn. Các văn bản đã cụ thể hóa việc giao nhiệm vụ, các kịch bản cho việc di dời hoạt động kinh doanh tại đường Hà Tôn Mục.

Theo đó, từ 0h ngày 20/8, thành phố bố trí các tổ quản lý đô thị, công an và địa phương chốt chặn tại các điểm, xử lý nghiêm vi phạm trên tuyến đường Hà Tôn Mục và các tuyến đường xung quanh chợ. BQL chợ cũng sẽ tuân thủ đúng nội quy giờ mở cửa đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11/3/2019, từ 5h sáng - 19h tối (vào mùa hè), chấm dứt việc mở cửa từ đêm như lâu nay cũng như việc đón các xe tải vào nhập, bốc dỡ hàng hóa.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu cho biết: “Việc thực hiện phương án di dời được xem là nhiệm vụ cấp thiết nhằm thiết lập lại trật tự đô thị và quản lý chợ trên toàn thành phố. UBND thành phố cũng giao các BQL chợ triển khai các giải pháp hỗ trợ tối đa cho bà con đến địa điểm kinh doanh phù hợp với quy hoạch như: hỗ trợ thông tin, giúp đỡ bà con tiếp cận với vị trí kinh doanh mới, có cơ chế thông thoáng...

Giao Công an thành phố hoàn tất văn bản hướng dẫn cụ thể các quy định đối với xe tải; phối hợp với Công an Thạch Hà, Công an Lộc Hà hướng dẫn, phân luồng xe tải vào cung ứng, bốc dỡ hàng hóa tại khu vực chợ Bình Hương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là khu vực đường tránh thành phố”.

BQL chợ Bình Hương trao quà cho những khách hàng đăng ký thuê địa điểm kinh doanh trong tháng 8/2021

Trong hôm nay (19/8), các hướng dẫn về cung đường, luồng giao thông, tải trọng, hồ sơ, thủ tục cấp phép vào ra thành phố, khu vực chợ… sẽ được gửi đến BQL chợ TP Hà Tĩnh và Hợp tác xã đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ Bình Hương để thông tin, tạo thuận lợi cho các nhà xe, tiểu thương yên tâm vào chợ.

Trong khi đó, thời điểm này ở điểm đăng ký địa điểm kinh doanh của chợ Bình Hương khá bận rộn. So với những ngày trước, số lượng khách hàng đến đăng ký kinh doanh tại chợ tăng nhanh và đạt khoảng 70% số lượng dự kiến. Cơ bản khách hàng là những tiểu thương đã kinh doanh tại các khu vực chợ TP Hà Tĩnh và một số nhà vườn tại địa phương. Hiện nay, chợ vẫn duy trì chính sách miễn 100% phí thuê địa điểm kinh doanh trong 3 tháng đầu và 50% cho 3 tháng tiếp theo. Riêng đối với các ki - ốt kinh doanh cố định, BQL bố trí 40 căn có diện tích 90 m2; 30 căn 18 m2 và khu vực kinh doanh nông sản 2000 m2, đảm bảo nhu cầu cho các đầu mối lớn đến hộ vừa và nhỏ lẻ.

Chợ lắp đặt các hệ thống chiếu sáng phục vụ bà con kinh doanh từ 18h tối đến sáng hôm sau.

Chị Trương Thị Bé, trú ở phường Tân Giang cho biết: “Trước đây, tôi kinh doanh hoa quả ở đường Hà Tôn Mục, bây giờ có chủ trương di dời chúng tôi cũng đồng tình. Chợ Bình Hương cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, đầy đủ chức năng phục vụ, chúng tôi yên tâm lắm. Hiện nay, tôi đã đăng ký thuê 3 suất kinh doanh tại chợ Bình Hương và chờ ngày mở hàng thôi”.

Còn theo anh Đặng Công, chủ vườn dưa lưới 1.000 m2 ở thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, việc đưa khu vực kinh doanh rau, củ, quả chợ Bình Hương đi vào hoạt động cũng tạo ra hướng mở mới cho định hướng chuỗi sản xuất - thương mại. “Lâu nay, tôi thường bán lẻ ở các chợ, việc tìm vị trí kinh doanh phù hợp, gần nhà tại chợ Bình Hương sẽ tạo điều kiện cho tôi trong công tác vận chuyển cũng như kết nối với thị trường lớn hơn” - anh Đặng Công chia sẻ.

