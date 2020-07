Vì đâu giá tôm vụ xuân hè ở Hà Tĩnh giảm sâu?

Vụ tôm xuân hè, năng suất và sản lượng sụt giảm trong khi chi phí đầu tư tăng cao, giá lại thấp nên nhiều nông dân Hà Tĩnh gặp khó khăn.

Xuất bán sớm vì tôm chậm lớn

Ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết khiến người nuôi tôm gặp không ít khó khăn.

Sau hơn 2,5 tháng nuôi, gia đình anh Lê Đình Thông ở thôn Trung (xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh) vừa xuất bán 2 hồ tôm với tổng diện tích 6.400 m2.

Anh Thông chia sẻ: “Nếu điều kiện thuận lợi thì gia đình tôi chưa bán vì để tôm càng to sẽ cho lãi cao hơn. Tuy nhiên, trước tình hình nắng nóng khắt nghiệt, tôm chậm lớn, bỏ ăn, nên gia đình phải “bán chạy” với kích cỡ tôm từ 100 – 120 con/kg, mức giá dao động từ 90 – 100 ngàn đồng/kg. Năng suất và sản lượng tôm sụt giảm trong khi chi phí đầu tư tăng cao mà giá lại thấp nên số tiền thu lại cũng chỉ đủ số vốn bỏ ra”.

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cùng với các yếu tố khác khiến tôm nuôi chậm lớn.

Với 4 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích 2 ha, hiện nay, gia đình anh Trần Minh Thượng ở thôn Đông Hà (xã Thạch Long – Thạch Hà) đang “đứng ngồi không yên” do 1 hồ tôm nuôi đã bị bệnh phân trắng.

Anh Thượng cho hay: “Vụ tôm xuân hè này, gia đình tôi đã bỏ gần 400 triệu đồng vào 4 hồ nuôi. Hiện nay, bên cạnh tăng cường chăm sóc, cung cấp chất dinh dưỡng cho 3 hồ tôm khỏe mạnh để vượt qua nắng nóng thì chúng tôi đang tập trung cách ly và theo dõi sát sao tình hình để kiểm soát dịch bệnh ở 1 hồ còn lại. Với điều kiện nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro như hiện nay, chúng tôi sẽ xuất bán tôm sớm hơn dự kiến để tránh dịch bệnh lan rộng”.

Gia đình anh Trần Minh Thượng ở thôn Đông Hà (xã Thạch Long – Thạch Hà) “đứng ngồi không yên” do 1 hồ tôm nuôi đã bị bệnh phân trắng.

Theo chia sẻ của nhiều hộ nuôi tôm lâu năm ở Hà Tĩnh, do tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan và do một số yếu tố khác như nguồn giống, môi trường nuôi... nên tôm thẻ chân trắng hiện nay có tình trạng chậm lớn. Theo đó, thời gian nuôi sẽ phải kéo dài, đẩy chi phí sản xuất lên cao, ảnh hưởng lớn tới năng suất và sản lượng, trong khi giá bán thấp khiến cho lợi nhuận của người nuôi sụt giảm.

Giá tôm giảm từ 20-30% so với trung bình nhiều năm

Kế hoạch nuôi tôm vụ xuân hè năm 2020 của Hà Tĩnh là 2.750 ha. Tính đến thời điểm này, diện tích nuôi tôm toàn tỉnh đạt trên 1.976 ha, trong đó chủ yếu là tôm thẻ chân trắng.

Các địa phương có diện tích nuôi lớn như: TX Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân… Theo ghi nhận, hiện nay, nhiều người nuôi đã bước vào kỳ thu hoạch với mức giá bán ra thấp hơn so với trung bình nhiều năm qua.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh đi kiểm tra hồ nuôi tôm của anh Nguyễn Văn Hưng (thôn Liên Hà).

Lý giải nguyên nhân dẫn đến giá tôm sụt giảm, bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Qua rà soát cho thấy, giá tôm thời điểm này thấp hơn so với trung bình nhiều năm trước từ 20 – 30%. Nguyên nhân khiến giá tôm giảm là do đây là vụ chính nên nguồn cung lớn, cùng với đó là tình hình kinh tế khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Trước đây, tôm Hà Tĩnh chủ yếu được các thương lái thu mua và xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên lượng tôm xuất sang Trung Quốc rất ít, phần lớn chỉ tiêu thụ trong thị trường nội địa khiến cho giá giảm sâu. Cụ thể, giá tôm loại 100 con/kg khoảng 86 ngàn đồng, tôm loại 60 con/kg là 115 ngàn đồng, loại 30-40 con/kg khoảng 150 ngàn đồng…".

Giá tôm vụ xuân hè ở Hà Tĩnh hiện giảm từ 20 - 30% so với trung bình nhiều năm qua.

Phân tích thêm về nguyên nhân giá tôm giảm, anh Nguyễn Bùi Thanh Sơn – một hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) cho rằng: “Trước đây, cứ đến vụ thu hoạch là các thương lái từ các tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… vào Hà Tĩnh mua nhiều. Nhưng hiện nay, các tỉnh phía Bắc cũng đẩy mạnh diện tích nuôi tôm, do đó thị trường tiêu thụ của Hà Tĩnh đã bị thu hẹp”.

Ngoài ra, dịch bệnh trên tôm tại một số vùng nuôi cũng khiến tôm bị ép giá. Gần đây, khi một số diện tích tôm bị chết do bệnh về đường ruột, ngay lập tức, một số hộ nuôi ở xã Thạch Sơn (Thạch Hà) đã “bán chạy” với mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường là 80 ngàn đồng/kg (loại 100 con/kg).

Thu Phương – Thái Oanh