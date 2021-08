Vinamilk công bố đối tác liên doanh tại Philippines

Về Vinamilk Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) là công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và hiện nằm trong Top 40 công ty sữa lớn nhất toàn cầu (thứ hạng 36). Với chuỗi giá trị khép kín bao gồm 13 trang trại bò sữa, đàn bò khai thác gần 160.000 con, 13 nhà máy và 250.000 điểm bán lẻ trên khắp Việt Nam, Vinamilk đang dẫn đầu thị trường sữa ở các ngành hàng chính như sữa nước, sữa bột trẻ em, sữa đặc... và là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn nhiều nhất trong 10 năm qua. Sản phẩm Vinamilk đã được xuất khẩu đến 56 quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN... Vinamilk đã đầu tư vào 3 nhà máy tại Mỹ, New Zealand, Campuchia và một tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào. Hoạt động kinh doanh quốc tế hiện đang đóng góp 15% tổng doanh thu của Vinamilk. Những lợi thế này đã giúp Vinamilk đạt tăng trưởng kép hai con số cả về doanh thu và lợi nhuận ròng trong 10 năm qua. Vinamilk niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2006. Các cổ đông lớn của Vinamilk bao gồm Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Fraser & Neave và Platinum Victory (một đơn vị thuộc Jardines JC&C). Về Del Monte Philippines, Inc. Del Monte Philippines, Inc. (DMPI) là nhà sản xuất, tiếp thị và phân phối hàng đầu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống chất lượng cao và có lợi cho sức khỏe. Công ty đã hoạt động hơn 95 năm tại Philippines và dẫn đầu thị trường dứa và trái cây hỗn hợp đóng gói, nước trái cây, nước sốt cà chua và nước sốt mì Ý. DMPI có bản quyền đối với nhãn hiệu Del Monte của Philippines cho các sản phẩm đã qua chế biến. Công ty cũng bán các sản phẩm dưới các thương hiệu tập đoàn nổi tiếng S&W, Contadina và Today’s. Hai phần ba doanh số của DMPI là ở Philippines và phần còn lại đến từ thị trường quốc tế. DMPI vận hành một hệ thống sản xuất dứa khép kín với trang trại dứa rộng 26.000 ha ở Bukidnon, một cơ sở chế biến trái cây đông lạnh, một nhà máy nước ép không sử dụng hỗn hợp cô đặc, và một cơ sở chế biến trái cây cách trang trại khoảng một giờ di chuyển. DMPI cũng vận hành một nhà máy đóng chai đồ uống ở Cabuyao, Laguna. DMPI là công ty con có lợi nhuận cao nhất của Del Monte Pacific, có kết quả kinh doanh cao kỷ lục trong năm tài chính 2021 kết thúc vào tháng 4 với doanh thu đạt 34,5 tỷ peso, tăng 8% và thu nhập ròng tăng 33% lên 4,6 tỷ peso. Trong cùng kỳ, doanh thu của công ty mẹ DMPL đạt 2,2 tỷ đôla Mỹ, đạt lợi nhuận ròng cao nhất là 63 triệu đôla Mỹ. Del Monte Pacific Limited (www.delmontepacific.com) là một công ty được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Philippines, sở hữu gián tiếp 87% DMPI.