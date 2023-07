Xúc tiến thương mại - “bệ phóng” cho sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh

Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh đã giúp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh có được những hợp đồng kinh tế giá trị trong tiêu thụ sản phẩm.

Ông Lê Văn An giới thiệu với cán bộ Sở Công thương về hệ thống máy móc chế biến sản phẩm gạo ruộng rươi.

Trong vòng 2 tháng trở lại đây, Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát (xã Việt Tiến, Thạch Hà) đã đưa các sản phẩm do công ty sản xuất vào 5 hệ thống siêu thị mini, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Quảng Bình và Đà Nẵng với trị giá hàng hóa trên 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều đối tác khác ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu để kinh doanh sản phẩm của công ty. Đây là những kết quả đáng mừng đối với doanh nghiệp nhờ tích cực trong xúc tiến thương mại.

Ông Lê Văn An – Giám đốc Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát cho biết: "Công ty hiện sản xuất và kinh doanh 9 sản phẩm như: trà gạo lứt, cốm gạo lứt, gạo ruộng rươi, bột gạo lứt… Đến nay, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại các đại lý, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng OCOP, siêu thị của nhiều tỉnh, thành phố. Nhờ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, sản phẩm được đến tay người tiêu dùng phạm vi rộng nên công ty ngày càng có nhiều khách hàng, mở rộng được hệ thống mạng lưới phân phối. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 4,3 tỷ đồng”.

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát hiện phân phối nhiều sản phẩm như trà, cốm, bột gạo lứt...

Theo ông An, để tăng tính nhận diện thương hiệu An Phát, trong tháng 8 này, công ty tiếp tục mở 2 điểm bán hàng để giới thiệu, bày bán các sản phẩm của công ty và sẽ mở thêm đại lý ở các tỉnh khác thời gian tới. Hiện nay, công ty cũng đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhà xưởng và tiếp tục thực hiện liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu quy mô 150 – 200 ha để thu mua nguyên liệu sản xuất.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Hoàng Nguyên cung cấp ra thị trường 2.500 tấm kẹo.

Tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu nước CHDCND Lào và Vương quốc Thái Lan tại Quảng Bình vào đầu tháng 7/2023, cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Hoàng Nguyên (thị trấn Hương Khê) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 1 doanh nghiệp Thái Lan.

Ngoài ra, thông qua một sự kiện xúc tiến thương mại gần đây, cơ sở cũng đã kết nối thêm với 1 hệ thống siêu thị để phân phối sản phẩm ở An Giang, hiện nay đang trong quá trình thương thảo hợp đồng.

Cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Hoàng Nguyên ký biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan.

Anh Nguyễn Văn Mão – chủ cơ sở kẹo cu đơ Hoàng Nguyên cho biết: Hiện nay, cơ sở có 8 lao động, khi cao điểm phải thuê thêm khoảng 5 lao động thời vụ. Mỗi ngày chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng 2.500 tấm kẹo cu đơ, “phủ sóng” tại các trạm dừng xe khách, điểm du lịch, đại lý ở các tỉnh, thành phố.

Xác định đầu ra là khâu quan trọng nên vừa tập trung sản xuất, chúng tôi vừa phát triển mở rộng thị trường thông qua việc tham gia giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện xúc tiến thương mại được Sở Công thương và các đơn vị kết nối”.

HTX Hương trầm Hiền Linh giới thiệu sản phẩm đến đại biểu tại Hội chợ Vietnam Expo 2023.

Cũng chú trọng trong khâu mở rộng thị trường, từ đầu năm tới nay, Hợp tác xã Hương trầm Hiền Linh (xã Phúc Trạch, Hương Khê) đã tham gia 10 sự kiện xúc tiến thương mại, trong đó có nhiều sự kiện quy mô lớn.

Ông Bùi Thức Chính – Giám đốc HTX cho hay: “HTX cung cấp các sản phẩm như hương trầm, nụ trầm, vòng trầm, trầm cảnh… cho nhiều cửa hàng trong và ngoài tỉnh. Năm 2022, nhờ sức tiêu thụ tốt, doanh thu HTX đạt hơn 1 tỷ đồng. Thời điểm này, ngoài sản xuất để cung cấp hàng cho các đại lý, chúng tôi cũng đang chuẩn bị hàng hóa để tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023 tại Quảng Ninh vào ngày 26/7 tới đây. Qua hội chợ, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, lâu dài".

Sản phẩm của HTX Hương trầm Hiền Linh hiện có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhận thấy các sự kiện xúc tiến thương mại là "mảnh đất màu mỡ” để khai thác thị trường cho sản phẩm, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất như: cơ sở giò me Tiến Giáp (Hương Khê), cơ sở sản xuất tinh bột nghệ An Tâm (Can Lộc), nước mắm Luận Nghiệp (TX Kỳ Anh)... đã tích cực tham gia các hội chợ, hội nghị, triển lãm trưng bày sản phẩm.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm, các ngành liên quan đã đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại thông qua các hội nghị, hội chợ thương mại. Theo thông tin từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (thuộc Sở Công thương), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức, tham gia hơn 10 sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; trưng bày, giới thiệu hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến với đại biểu, du khách trong và ngoài nước.

Sức tiêu thụ tốt, cơ sở giò me Tiến Giáp đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc và phát triển thêm các sản phẩm mới.

Ông Trương Văn Thuận – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cho biết: “Hoạt động xúc tiến thương mại thời gian qua đã thực sự trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Các sự kiện xúc tiến thương mại là cơ hội lớn để tỉnh và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu đến du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước; giúp các cơ sở có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm quản lý, sản xuất để không ngừng cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa, liên doanh, liên kết, phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của tỉnh”.

Loan Oanh