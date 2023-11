Bệnh viện lớn nhất Dải Gaza ngừng hoạt động

Tổng giám đốc WHO thông báo bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất Dải Gaza, đã ngừng hoạt động và kêu gọi ngừng bắn lập tức.

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liên lạc được với các chuyên gia y tế tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Tình hình thật thảm khốc và nguy hiểm", Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đăng trên X ngày 12/11.

“Nơi này ba ngày qua không có điện, nước và mạng Internet rất kém, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc thiết yếu của chúng tôi”, ông Tedros viết.

Tổng giám đốc Tedros nói các vụ nổ súng và tập kích liên tục trong khu vực “làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã nguy cấp”. “Điều đáng buồn là số bệnh nhân tử vong đã tăng lên đáng kể”, ông Tedros nói. “Đáng tiếc là bệnh viện này không còn hoạt động với công năng của nó nữa”.

Bệnh nhân và dân thường tại bệnh viện Al-Shifa, Gaza City, Dải Gaza ngày 10/11. Ảnh: AFP

"Thế giới không thể im lặng khi các bệnh viện, lẽ ra phải là nơi trú ẩn an toàn, lại biến thành cảnh tượng chết chóc, tàn phá và tuyệt vọng. Ngừng bắn, ngay lập tức!", ông Tedros kêu gọi.

Các quan chức tại Dải Gaza cáo buộc Israel liên tục tấn công khu phức hợp bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất trong khu vực. Một trận tập kích ngày 12/11 phá hủy cơ sở của khoa tim thuộc bệnh viện.

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ngày 12/11 bác thông tin cho rằng IDF đã tấn công bệnh viện Al-Shifa và bao vây các bệnh viện khác ở Dải Gaza . Ông Hagari khẳng định IDF đang đối đầu với các tay súng ẩn náu gần bệnh viện Al-Shifa.

"Không có bất cứ cuộc bao vây nào đối với bệnh viện Al-Shifa. Ngả phía đông bệnh viện vẫn để mở cho dân thường tại Gaza rời khỏi nơi này an toàn", ông Hagari nói, đồng thời cho biết IDF sẽ tiếp tục cho phép bệnh nhân, nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Dải Gaza cùng dân thường ở miền bắc khu vực sơ tán đến nơi an toàn.

Vị trí các bệnh viện ở Dải Gaza. Đồ họa: CNN

“Chúng tôi đang liên lạc trực tiếp và thường xuyên với nhân viên bệnh viện”, theo ông Hagari. "Nhân viên của bệnh viện Al-Shifa yêu cầu chúng tôi ngày mai giúp các em bé tại khoa nhi chuyển đến bệnh viện khác an toàn hơn. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết".

Trước đó cùng ngày, nhóm Bác sĩ vì Quyền con người Israel thông báo hai trẻ sinh non tử vong tại bệnh viện Al-Shifa do cơ sở này mất điện. Mohammed Abu Selmia, giám đốc bệnh viện Al-Shifa cho biết cơ sở này mất điện hoàn toàn do máy phát điện cuối cùng đã cạn nhiên liệu.

IDF thông báo đã để một số thùng nhiên liệu bên ngoài bệnh viện Al-Shifa. Phát ngôn viên IDF cáo buộc Hamas đang ngăn cản nhân viên bệnh viện Al-Shifa thu thập nguồn cung nhu yếu phẩm cho cơ sở.

Giám đốc Abu Selmia gọi tuyên bố của IDF là “dối trá”, cho biết 300 lít nhiên liệu mà lực lượng này đã giao chỉ đủ chạy máy phát điện “trong không quá 15 phút”.

Theo VNE