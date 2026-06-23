Tủ lạnh "ngốn điện" vì thói quen ít ai để ý

Để tiết kiệm thời gian đi chợ, Đình Việt (Hà Nội) thường mua thực phẩm cho nhiều ngày và dự trữ trong tủ lạnh. Có lần, do xếp quá nhiều đồ, một số hộp đựng thực phẩm bị đặt sát mép ngăn chứa, khiến cửa tủ không khép kín hoàn toàn mà anh không hề nhận ra.

"Tôi nghĩ mình đã đóng cửa tủ như mọi khi. Tuy nhiên, đến hôm sau khi lấy thực phẩm để nấu ăn, tôi mới phát hiện cửa tủ lạnh bị hở từ trước đó", Việt kể.

Phát hiện cửa tủ bị hở, bạn trẻ này chỉ đóng lại rồi tiếp tục sử dụng như bình thường vì cho rằng sự cố chỉ ảnh hưởng đến việc bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, đến cuối tháng, hóa đơn tiền điện lên tới hàng triệu đồng khiến anh bất ngờ. Lúc này, Đình Việt bắt đầu nghi ngờ việc cửa tủ lạnh không đóng kín có thể là lí do dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ tăng bất thường trong thời gian qua.

Một khe hở nhỏ cũng khiến tủ lạnh ngốn điện hơn

Tủ lạnh hoạt động bằng cách duy trì nhiệt độ thấp bên trong để bảo quản thực phẩm. Trong điều kiện bình thường, khi đạt đến mức nhiệt cài đặt, thiết bị sẽ tự giảm công suất hoặc tạm ngừng làm lạnh để tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, nếu cửa tủ không được đóng kín, hơi lạnh bên trong sẽ liên tục thất thoát ra ngoài, trong khi không khí nóng từ môi trường xâm nhập vào bên trong. Điều này khiến nhiệt độ trong tủ tăng lên và buộc hệ thống làm lạnh phải hoạt động trở lại để bù đắp lượng hơi lạnh đã mất.

Cửa tủ càng mở lâu, thiết bị càng phải làm việc nhiều hơn để duy trì mức nhiệt cần thiết. Thay vì vận hành theo chu kỳ bình thường, máy nén (block) có thể phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, từ đó làm tăng lượng điện năng tiêu thụ.

Cửa tủ lạnh hở khiến máy nén phải hoạt động nhiều hơn để duy trì độ lạnh. Ảnh: Liêu Lãm.

Không chỉ vậy, hơi ẩm từ bên ngoài lọt vào còn có thể bám trên dàn lạnh, làm giảm hiệu quả làm mát. Điều này tiếp tục khiến tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn để duy trì khả năng bảo quản thực phẩm.

Tình trạng trên thường dễ nhận thấy hơn trong những ngày nắng nóng, khi chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài tủ lớn hơn. Ngoài việc làm tăng hóa đơn điện, việc phải hoạt động liên tục trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của các bộ phận làm lạnh bên trong thiết bị.

Nguyên nhân khiến cửa tủ lạnh không đóng kín

Trong trường hợp của Đình Việt, nguyên nhân đến từ việc xếp quá nhiều thực phẩm trong tủ. Khi các hộp đựng, túi đồ ăn hoặc chai lọ được đặt sát mép ngăn chứa, cửa tủ có thể không khép kín hoàn toàn hoặc bị bật nhẹ trở lại sau khi đóng.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến cửa tủ lạnh bị hở. Ngoài ra, nhiều người còn có thói quen đóng cửa tủ rồi rời đi mà không kiểm tra lại độ kín. Chỉ một khe hở nhỏ cũng đủ để hơi lạnh thất thoát liên tục trong nhiều giờ.

Tuy nhiên, cửa tủ lạnh không đóng kín không phải lúc nào cũng xuất phát từ thói quen sử dụng. Sau nhiều năm vận hành, một số bộ phận của thiết bị có thể xuống cấp và ảnh hưởng đến khả năng khép kín cửa tủ.

Nhồi nhét quá nhiều thực phẩm có thể khiến cửa tủ lạnh không đóng kín. Ảnh: Điện Máy Xanh.

Trong đó, gioăng cao su (ron cửa) là bộ phận thường gặp vấn đề nhất. Theo thời gian, gioăng có thể bị chai cứng, bám bụi bẩn hoặc mất độ đàn hồi, khiến cửa tủ không còn bám khít vào thân tủ như ban đầu.

Bên cạnh đó, bản lề cửa cũng có thể bị xệ sau thời gian dài sử dụng, đặc biệt khi người dùng thường xuyên đặt các chai nước lớn hoặc vật nặng ở cánh cửa. Khi cửa không còn khớp hoàn toàn với khung tủ, các khe hở nhỏ sẽ xuất hiện và làm giảm hiệu quả làm lạnh.

Ngoài ra, vị trí lắp đặt cũng là yếu tố cần được lưu ý. Nếu tủ lạnh được đặt trên mặt sàn không bằng phẳng hoặc bị nghiêng về phía trước, cửa tủ có thể không tự khép hoàn toàn sau khi người dùng buông tay.

Đáng chú ý, không phải trường hợp cửa tủ bị hở nào cũng dễ phát hiện bằng mắt thường. Nhiều người chỉ nhận ra vấn đề khi thực phẩm nhanh hỏng hơn bình thường hoặc hóa đơn điện tăng bất thường.

Cách hạn chế tình trạng cửa tủ lạnh bị hở

Để hạn chế thất thoát hơi lạnh và tránh làm tăng điện năng tiêu thụ, người dùng nên bắt đầu từ những thói quen đơn giản trong quá trình sử dụng.

Trước hết, không nên nhồi nhét quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh. Các hộp đựng, túi thực phẩm hoặc chai lọ nên được sắp xếp gọn gàng, tránh đặt sát mép ngăn chứa để không cản trở quá trình đóng cửa. Đồng thời, cần thường xuyên dọn dẹp và loại bỏ thực phẩm hết hạn nhằm tạo không gian lưu thông khí lạnh bên trong tủ.

Sau mỗi lần sử dụng, người dùng nên quan sát hoặc dùng tay kiểm tra để đảm bảo cửa tủ đã đóng kín hoàn toàn. Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế tình trạng cửa bị hở trong nhiều giờ mà không được phát hiện.

Bên cạnh đó, gioăng cao su cần được vệ sinh định kỳ để loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ bám trên bề mặt. Nếu phát hiện gioăng bị chai cứng, nứt hoặc mất độ đàn hồi, người dùng nên thay mới để đảm bảo khả năng bám kín của cửa tủ.

Vệ sinh gioăng cao su định kỳ giúp cửa tủ lạnh đóng kín hơn. Ảnh: Điện Máy Xanh.

Đối với những tủ lạnh đã sử dụng nhiều năm, việc kiểm tra bản lề và độ cân bằng của thiết bị cũng rất cần thiết. Nếu cửa có dấu hiệu bị xệ hoặc tủ đặt trên mặt sàn không bằng phẳng, người dùng nên điều chỉnh sớm để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh.

Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong cách sử dụng và bảo dưỡng, người dùng có thể giảm nguy cơ thất thoát hơi lạnh, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn và hạn chế những khoản chi phí điện năng không cần thiết.