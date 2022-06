Hàng ngàn người tham gia lễ hội đánh cá Vực Rào tại Hà Tĩnh

Hàng ngàn người khắp nơi đổ về tham gia lễ hội đánh cá Vực Rào ở xã Xuân Viên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh). Đây là lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người dân địa phương.

Sáng ngày 12/6, UBND xã Xuân Viên tổ chức lễ hội đánh cá Vực Rào.

Tham gia lễ hội, người dân đến từ rất sớm mang theo các dụng cụ với hy vọng bắt được những con cá to, từ đó, sẽ gặp may mắn, mùa màng bội thu, buôn may bán đắt trong cả năm.

Người dân khắp nơi đổ về, từ già, trẻ, gái, trai nô nức mang theo các loại ngư cụ như: nơm, vó, rớ… kéo xuống khu vực Đầm Vực để tham gia đánh bắt cá.

Đứng trên bờ hàng trăm người dân hồi hộp theo dõi, cỗ vũ cho những người tham gia gặp nhiều may mắn, đánh bắt được nhiều cá mang lại niềm vui.

Được biết, năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ hội không được tổ chức nên năm nay người dân Nghi Xuân rất háo hức thu hút hàng nghìn người tham gia.

Niềm vui của người dân khi may mắn nơm được con cá to.

Lễ hội đánh cá Vực Rào là nét đẹp văn hóa phi vật thể, độc đáo ăn sâu vào tâm trí của người dân xã Xuân Viên nói riêng và người dân Nghi Xuân nói chung.

Lễ hội được tổ chức thường niên mỗi năm 1 lần, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người dân địa phương, với tinh thần khuyến nông, khuyến ngư, đồng thời giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng cư dân, làng xã.

Lễ hội đánh cá còn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, thu hút khách về tham quan, trải ngiệm, đồng thời góp phần quảng bá di tích, thắng cảnh Nghi Xuân tới du khách thập phương.

Lễ hội cũng là dịp tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống đối với mỗi người dân.

Hữu Trung