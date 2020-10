Thí sinh Hà Tĩnh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Top 35 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My, Nguyễn Thị Trân Châu, Nguyễn Hà My, Nguyễn Thảo Vy, Phù Bảo Nghi, Nguyễn Lê Phương Thảo, Hoàng Tú Quỳnh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Khánh Ly, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Võ Ngọc Hồng Đào, Đặng Vân Ly, Lê Thị Tường Vy, Trần Hoàng Ái Nhi, Nguyễn Thị Thu Phương. Đậu Hải Minh Anh, Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, Phạm Ngọc Phương Anh, Phạm Thị Phương Quỳnh, Đỗ Thị Hà, Vũ Quỳnh Trang, Hoàng Bảo Trâm, Nguyễn Thị Phượng, Lê Trúc Linh, Lê Ngọc Trang, Nguyễn Thị Cẩm Đan, Ngô Thị Thu Hương, Phạm Thị Ngọc Ánh, Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Ngoài 32 thí sinh chính thức, hai người đẹp nhận bình chọn cao nhất từ khán giả gồm Kim Trà My và Nguyễn Thị Minh Trang cũng được đi tiếp vào vòng trong. Nguyễn Thị Hoài Thương là thí sinh cuối cùng vào đêm chung kết nhờ bình chọn từ giám khảo.