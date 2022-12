9 truyền thống Giáng sinh kỳ lạ nhất thế giới

Giáng sinh là một dịp lễ lớn, được tổ chức trên khắp thế giới. Bên cạnh những hoạt động truyền thống, các quốc gia này trên thế giới sở hữu nhiều phong tục địa phương kỳ lạ.

Ném bánh lên trần nhà và mạng nhện trên cây thông (Ukraine): Đối với người Ukraine, Giáng sinh là thời điểm để ăn mừng cùng gia đình và mong đợi một vụ mùa bội thu trong năm mới. Họ chuẩn bị một món ăn được gọi là Kutya, kết hợp lúa mì nấu chín với mật ong, hạt anh túc xay và đôi khi là quả hạch thưởng thức vào đêm Giáng sinh.

Họ sẽ ném một thìa Kutya lên trần nhà, tin rằng nếu nó dính trên đó, họ sẽ được vụ mùa bội thu. Một truyền thống lâu đời và kỳ lạ khác của Ukraine là trang trí mạng nhện trên cây thông với ý nghĩa rằng gia đình sẽ gặp may mắn trong năm sau. Ảnh: whychristmas.com

Ăn sâu bướm chiên giòn (Nam Phi): Mopani (sâu bướm hoàng đế) là một món ăn kỳ lạ nhưng được cho là khá ngon khi ăn kèm với nước sốt đậu phộng cay. Món ăn này thay thế bánh quy trong thời gian lễ Giáng sinh tại Nam Phi. Ảnh: Sora News 24

Trang trí cây thông bằng dưa chua (Đức): Ý tưởng về trang trí cây thông bằng dưa chua bắt đầu ở Đức từ thế kỷ 16. Cho đến ngày nay, nhiều gia đình vẫn thích truyền thống cổ xưa là giấu đồ trang trí bằng dưa chua trên cây. Sau đó, họ tặng một món quà cho đứa trẻ đầu tiên trong gia đình tìm thấy quả dưa được giấu. Ảnh: howtoguide.org.

Du mục chơi kèn túi (Italy): Vào dịp lễ Giáng sinh, ở Rome và miền Nam Italy, bạn có thể bắt gặp hình ảnh khác thường của những người chăn cừu chơi kèn túi (zampognari) đi bộ qua các đường phố và biểu diễn ở các quảng trường, mặc áo choàng len và da cừu truyền thống. Ảnh: @wantedinrome/Twitter.

Cây thông Pohutukawa (New Zealand): Quốc gia này đón ​​Giáng sinh vào giữa những ngày hè ấm áp. Do vậy, cây Pohutukawa trở thành biểu tượng của New Zealand trong dịp lễ với hoa màu đỏ thẫm. Ảnh: t24hs.com.

Đốt lửa trại và bữa ăn cho người đã khuất (Bồ Đào Nha): Ở Bồ Đào Nha, những ngọn lửa khổng lồ được đốt theo truyền thống vào đêm Giáng sinh sau thánh lễ và cháy suốt đêm để chào đón mặt trời mọc. Bạn cũng sẽ trải nghiệm bữa tiệc Giáng sinh được gọi là "consoda" với truyền thống đặt thêm chỗ trên bàn cho những người thân đã khuất. Người ta tin rằng tập tục này sẽ mang lại may mắn cho ngôi nhà. Ảnh: New Orleans.

Thả cá chép trong bồn tắm (Ba Lan): Người Ba Lan thả cá chép vào bồn tắm trước dịp lễ Giáng sinh. Họ nấu và ăn cá chép trong bữa tiệc vào đêm Giáng sinh, được gọi là bữa tối Wigilia. Ảnh: Matador Network.

Trang trí bỏng ngô và dưa chua trên cây thông (Mỹ): Mỹ không được biết đến với những truyền thống Giáng sinh kỳ lạ, nhưng mỗi bang lại sở hữu những nét độc đáo riên. Họ có xu hướng trang trí cây thông bằng bỏng ngô và làm vòng hoa bỏng ngô. Ngoài ra, họ cũng sử dụng dưa chua để trang trí với truyền thống tìm quà như ở Đức. Ảnh: Delish.

Ma quỷ lang thang trên phố (Áo): Truyền thống của Áo coi sinh vật ma quái "Krampus" sống lại với tư cách là đồng phạm xấu xa của Thánh Nicholas, chuyên lùng bắt những đứa trẻ hư. Trong suốt tháng 12, những nhân vật đeo mặt nạ đáng sợ đi lang thang trên đường phố để cố gắng tìm ra ai nghịch ngợm hay tốt bụng, khiến những đứa trẻ nghịch ngợm lo lắng về những gì chúng sẽ nhận được từ Krampus vào dịp Giáng sinh. Ảnh: International Business Times.

Theo Zing