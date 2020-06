Đảm bảo chất lượng và sớm hoàn thành bộ Quốc sử, Quốc chí Việt Nam

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân.