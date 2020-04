Hội sách trực tuyến quốc gia 2020: Vượt qua nỗi lo dịch bệnh

Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 với chủ đề Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh khai mạc sáng qua (19/4) tại địa chỉ https://book365.vn/. Hội sách sẽ kéo dài đến 20/5/2020, nhằm chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7.

Hội sách do Cục Xuất bản, In và Phát hành, NXB Thông tin và Truyền thông tổ chức, với gần 50 nhà xuất bản và đơn vị phát hành tham gia, giới thiệu hơn 8.000 sách in, hơn 10.000 sách điện tử.

Ngoài phân loại sách theo chủ đề như văn hóa - xã hội, chính trị - pháp luật, văn học - nghệ thuật, sách thiếu niên - nhi đồng… hội sách còn phân theo xu hướng như bán chạy nhất mọi thời đại, tự truyện nổi tiếng, đọc nhiều nhất trên Amazon, người nổi tiếng khuyên đọc, tác giả tiêu biểu…

Đại diện Ban tổ chức, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết: “Hội sách có nhiều chính sách ưu đãi cho bạn đọc như: 1) Giảm giá (25%); 2) Miễn phí vận chuyển; 3) Quà tặng trực tiếp cho các bạn đọc mua nhiều sách hoặc giới thiệu được nhiều người mua; 4) Tạo sân giao lưu tương tác giữa bạn đọc với một số tác giả, người làm công tác xuất bản, người nổi tiếng chia sẻ quan tâm, yêu thích sách; 5) Trích một phần từ tiền bán sách để tạo lập quỹ phòng, chống đẩy lùi dịch Covid-19”.

Chính thức khai mạc Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 trên Book365.vn. Nguồn: Internet

Ngoài 46 sự kiện giao lưu trực tuyến với văn nghệ sĩ, người làm công tác quản lý, người làm công tác xuất bản, người nổi tiếng giới thiệu, chia sẻ sách hay đến bạn đọc, hội sách sẽ tiếp tục bổ sung thêm các sự kiện do các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, tác giả và bạn đọc đăng ký trong thời gian diễn ra hội sách.

Về tầm nhìn và định hướng của hội sách trực tuyến này, ông Nguyễn Nguyên (Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ) cho biết: “Hội sách một mặt tiếp tục triển khai theo định kỳ, là hoạt động mở màn chào mừng Ngày sách Việt Nam diễn ra trên cả nước, một mặt mở ra hướng đi mới, tạo điều kiện để các đơn vị xuất bản đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, chuẩn bị điều kiện cùng cả nước thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số”.

Ông khẳng định: “Sau khi dịch bệnh qua đi, chúng tôi kỳ vọng những năm tiếp theo hội sách sẽ triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức, cả truyền thống và trực tuyến, giúp bạn đọc có thêm nhiều lựa chọn, các đơn vị xuất bản có thêm sân chơi, để sách đến được với bạn đọc rộng rãi hơn”.

Tin liên quan: Hội sách trực tuyến quốc gia Hội sách trực tuyến quốc gia chủ đề “Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh”, diễn ra từ ngày 19/4 đến 20/5.

Theo Thethaovanhoa