Khai bút đầu năm mới, người dân Hà Tĩnh gửi ước vọng bình an

Khai bút vào ngày đầu tiên của năm mới đã trở thành nét văn hoá truyền thống của người dân Việt Nam. Bước qua năm cũ với nhiều thử thách, khó khăn, người dân đất học Hà Tĩnh khai bút gửi gắm những ước vọng bình an trong năm mới...

Cụ Trần Hữu Sỹ chuẩn bị khai bút đầu xuân.

Cụ Trần Hữu Sỹ, 92 tuổi, ở tổ dân phố Hoà Bình, phường Văn Yên (TP. Hà Tĩnh) chia sẻ: "Năm Canh Tý 2020 đi qua đã chứng kiến biết bao gian nan, vất vả với người dân từ thiên tai hoành hành đến đại dịch Covid-19. Trong gian khó, người dân chúng ta vẫn kiên cường đoàn kết vượt qua và ngày càng khẳng định được bản lĩnh. Tuy rằng, để ổn định đời sống và chống chọi tốt với dịch bệnh, thiên tai vẫn còn là một chặng đường vô cùng dài.

Bước sang năm mới, câu đầu tiên tôi khai bút đó chính là "Chúc mừng năm mới, cầu mong đất nước bình an, vượt qua đại dịch Covid-19". Với tôi, khai bút là gửi gắm mong muốn về những điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc trong năm mới cho tất cả mọi người, cho đất nước chứ không chỉ là may mắn, tốt lành cho riêng bản thân mình".

Em Biện Quỳnh Mai và anh trai khai bút đầu năm.

Dù mới chỉ 5 tuổi, nhưng em Biện Quỳnh Mai ở xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) vẫn hiểu khai bút đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc qua lời kể của bố mẹ. Vì em còn nhỏ, chưa được học chữ nên em đã “khai bút” bằng cách cùng anh trai vẽ một bức tranh về gia đình của mình.

Gia đình có bố, có mẹ và 2 anh em đang dắt tay nhau cùng đi chơi. Quỳnh Mai mong năm mới, gia đình mình luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian để vui chơi cùng 2 anh em.

Cô Hồ Minh Thông.

Là giáo viên dạy văn Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh, cũng là hội viên của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh, trong sáng đầu tiên của năm mới, cô Hồ Minh Thông đã cảm tác nên những vần thơ: "Xuân chớm nở môi em thơ hé nụ/ Quả trong vườn xanh mát mắt mẹ tôi/ Thành phố xôn xao sức sống trẻ bồi hồi/ Tiếng quê hương trong hồn tha thiết gọi".

Đó cũng chính là tiếng lòng được cô gửi gắm qua con chữ với mong ước một năm mới với nhiều sức bật mới đầy tươi trẻ cho quê hương và cho mỗi người, mỗi nhà.

Trung tá Dương Thanh Tịnh.

Còn với Trung tá Dương Thanh Tịnh - Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng cắm bản Rào Tre - Đồn Biên phòng bản Giàng (Hương Khê), ngay sau thời khắc giao thừa, tại đơn vị công tác của mình, anh đã viết nên những dòng chữ đầu tiên mừng năm mới với ước mong người dân quê hương và nơi anh đang công tác có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc...

Hà Linh