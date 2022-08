Tác phẩm chất lượng cao tạo nguồn cho Giải Báo chí quốc gia

Hội Nhà báo Hà Tĩnh là điển hình trong việc triển khai chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, cho thấy hiệu quả trong việc động viên hội viên tham gia sáng tạo nhiều tác phẩm...

Sáng ngày 5/8, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ chuyên trách hội nhà báo 19 tỉnh/thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Toàn cảnh hội nghị

Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/4/2016 với tổng kinh phí 34.625 triệu đồng, trong đó, 19 hội nhà báo khu vực miền Trung – Tây nguyên là 8.700 triệu đồng.

Mục tiêu của đề án là tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động sáng tạo báo chí cho các hội viên hoạt động ở các cấp hội nhà báo; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm, thâm nhập thực tế, hội thảo nghiệp vụ... để phổ biến kịp thời kinh nghiệm, kiến thức mới nhằm nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả tuyên truyền, vai trò và vị thế của hội nhà báo.

Kết quả, 19 hội nhà báo khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tổ chức được gần 300 lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí, thu được 1.819 tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020, ngày 8/4/2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 558 về “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025” với tổng kinh phí 79.200 triệu đồng.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu xoay quanh kết quả đạt được, chưa đạt được trong việc thực hiện chương trình hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020, qua đó tìm ra giải pháp thực hiện tốt hơn chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 như: ý nghĩa, hiệu quả của đề án trong công tác báo chí của địa phương; vai trò của hội nhà báo tỉnh trong việc tổ chức thực hiện hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo nguồn dự Giải báo chí Quốc gia; một số giải pháp, cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ kinh phí thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao…

Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải trình bày tham luận tại hội nghị

Theo Ban tổ chức hội nghị, bám sát mục tiêu, hình thức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, các mốc thời gian quy định của chương trình, có nhiều hội nhà báo làm rất linh hoạt, hiệu quả.

Hội Nhà báo Hà Tĩnh là điển hình trong việc triển khai chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, cho thấy hiệu quả trong việc động viên hội viên tham gia sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng báo chí trên địa bàn tỉnh và tạo nguồn dự giải báo chí quốc gia.

Đặc biêt, hầu hết các tác phẩm nằm trong chương trình hỗ trợ đều đạt Giải báo chí Trần Phú truyền thống của tỉnh; các giải báo chí Trung ương những năm gần đây như: Giải B - Giải Búa liềm vàng năm 2018 cho tác phẩm “Đảng viên đi trước” của nhóm tác giả Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh; Giải C - Giải báo chí Quốc gia năm 2019 cho loạt 5 bài: “Nông thôn mới Hà Tĩnh - mới từ ý Đảng, lòng dân” của nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh; Giải C - Giải Báo chí Quốc gia năm 2020 cho tác phẩm “Đi về phía Mặt Trời” của nhóm tác giả Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh; Giải C - Giải Báo chí Quốc gia năm 2021 cho loạt bài: “Ma trận Forex tại Hà Tĩnh và những cảnh báo” của nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh...

Tin liên quan: Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng kiến thức về ... Cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng năm 2022.

Báo Hà Tĩnh khẳng định mình trên những “sân chơi” lớn Năm 2022, lần đầu tiên Báo Hà Tĩnh được xướng danh tại lễ trao giải đối với cả 2 giải báo chí lớn: Giải Búa liềm vàng Trung ương và Giải Báo chí Quốc gia. Đây là mùa quả ngọt cho những nỗ lực, sáng tạo, cống hiến của các tác giả, đồng thời cũng khẳng định thành công của Báo Hà Tĩnh trên hành trình xây dựng tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Quốc Tuấn