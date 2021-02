Đi dọc đường xuân Hà Tĩnh

Trong bức tranh tươi sáng trước thềm xuân mới, đất quê Hà Tĩnh ấm nắng xuân hồng. Từ Bến Thủy đến Đèo Ngang là bài ca lao động sáng tạo của cư dân xứ Hồng Lam muôn đời chịu thương chịu khó.

Tròn 91 mùa xuân dân tộc dưới ánh sáng búa liềm cờ Đảng

Con đường mở tới bình minh. Long lanh nắng mới nhuộm màu mắt non tơ, nhuộm má chín hồng cho dậy thì xuân sắc. Mùa xuân nâng cánh cuộc đời. Nâng bước chân ta với bao niềm tin và hy vọng.

Tròn 91 mùa xuân dân tộc dưới ánh sáng búa liềm cờ Đảng. Biết mấy gian lao, hy sinh, thử thách trên con đường “Đảng ta đưa dân nước ta đi”. Từ những mùa xuân không nụ cười trong đêm đen đói rét của kiếp nô lệ lầm than khi 25 triệu đồng bào sống trong tủi nhục. Từ những mùa xuân của 30 năm trường kỳ kháng chiến để có một đất nước hòa bình, thống nhất và độc lập, tự do.

Ánh sáng diệu kỳ như bình minh của vầng dương hồng tươi nâng bước chân ta. Hơn 35 năm đổi mới, đất nước thoát khỏi đói nghèo và đang vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng với tầm vóc của lịch sử ngàn năm văn hiến. Trên vời vợi non cao Trường Sơn đến mênh mang biển Đông muôn tầm sóng vỗ, từ cột cờ Lũng Cú linh thiêng đến mũi thuyền Cà Mau ngút ngàn sinh khí, đất nước ngập tràn nắng ấm xuân tươi.

Những cung đường rợp sắc xuân Hà Tĩnh. Ảnh P.V

Dẫu qua bao dông tố, bao xương máu trải dọc hình đất nước, bao thử thách cam go theo thế cuộc thăng trầm, Đảng ta không có mục đích nào hơn là vì một nước Việt Nam độc lập chủ quyền, giàu mạnh, văn minh. Dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các dân tộc khác trên thế giới. Qua bao sóng to gió cả của một Đảng tiên phong, con thuyền dân tộc vững tay lái nhằm hướng bình minh mà cập bến bờ thắng lợi. Bàn tay đón ánh dương rực rỡ trải trên non sông và niềm vui hạnh phúc như hoa xuân trong trái tim 96 triệu người dân Việt.

Sức sống mới của đô thị trẻ phía Nam Hà Tĩnh. Ảnh P.V

Người Hà Tĩnh biết nâng niu, trân trọng quá khứ từ ông cha xây dựng nền móng, biết chắt chiu bao giọt mồ hôi mà dựng cơ đồ. Nguồn điện năng từ những nhà máy mới, những lò thép rực hồng như sức sống mùa xuân, tiếng còi vang vọng Hoành Sơn của những con tàu từ cảng Vũng Áng - Sơn Dương đè sóng hướng tới chân trời.

Lưng chừng non cao bức tường thành hùng vĩ của đập Ngàn Trươi - Cẩm Trang đã chắn dòng, dòng nước bạc tiềm tàng sinh sôi cuộc sống, sức mạnh từ nội lực để tỉnh nhà vươn vai đứng dậy trong hội nhập và phát triển. Đáng tự hào khi Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới, thôn quê và thị thành là khoảng cách không xa.

Ta đi dọc đường xuân. Lâng lâng cánh én ngang trời. Bước chầm chậm bởi lối xuân ngập tràn hương hoa muôn hồng ngàn tía. Đất Thành Sen càng xứng là trung tâm văn hóa của non nước Lam Hồng. Này là mai cội Hoành Sơn như bén duyên cùng đào non Trung Tiết. Con đường Xô Viết thênh thang là vậy bỗng thành vườn hoa xuân khi khắp nơi về đây khoe sắc đài hoa rực rỡ nắng xuân, kết tầng tầng dưới chân tượng đài Trần Phú. Bước khẽ khàng để nhìn tầng cao chan hòa ánh điện kết hoa.

Sản xuất thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Kìa trông sao sa trên những tháp ngà vươn giữa màn đêm. Trong thẳm sâu tâm hồn khi theo dọc đường xuân, ta lắng nghe tiếng thì thầm những lời yêu trao nhau khi đất trời giao thời. Ánh mắt như cũng nở bung bao nhiêu là pháo hoa đón chào năm mới. Đón mùa xuân lồng lộng hương đời. Đón tương lai thêm phần tươi tắn trên bước đời trải ngút mắt ta.

Đi dọc đường xuân, ta chạm phút giao thừa khi quê hương vang lừng tiếng nhạc, tiếng giao hoan của đất trời vừa bước sang xuân. Cung bậc diệu kỳ như dồn nén để giờ phút thiêng liêng vút lên, bay cao theo làn gió xuân ngập tràn niềm vui đầy sắc hương quyến rũ. Bất chợt gặp ánh mắt sáng ngời trên bước đồng hành. Ta chào nhau tay nắm trong tay: Chúc mừng năm mới!

Trương Ngọc Ánh